https://ria.ru/20241009/pushlin-1977297500.html

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 09.10.2024

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Украинские войска в среду атаковали территорию ДНР 20 раз, выпустив порядка 60 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:29

2024-10-09T21:29

2024-10-09T21:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали территорию ДНР 20 раз, выпустив порядка 60 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено порядка 60 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о четырех пострадавших мирных жителях в результате обстрелов ВСУ. По данным Пушилина, вследствие обстрелов Донецка и поселков Александровка и Владимировка ранения получили три мирные жительницы, им оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения и три автомобиля, заключил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия