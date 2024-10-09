https://ria.ru/20241009/pushlin-1977297500.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 09.10.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Украинские войска в среду атаковали территорию ДНР 20 раз, выпустив порядка 60 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:29
2024-10-09T21:29
2024-10-09T21:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали территорию ДНР 20 раз, выпустив порядка 60 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено порядка 60 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о четырех пострадавших мирных жителях в результате обстрелов ВСУ. По данным Пушилина, вследствие обстрелов Донецка и поселков Александровка и Владимировка ранения получили три мирные жительницы, им оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения и три автомобиля, заключил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин: ВСУ в среду атаковали ДНР 20 раз, выпустив порядка 60 боеприпасов