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Всероссийская выставка Бахрушинского музея о Пушкине открылась в Рязани

Всероссийская выставка Бахрушинского музея о Пушкине открылась в Рязани - РИА Новости, 09.10.2024

Всероссийская выставка Бахрушинского музея о Пушкине открылась в Рязани

Бахрушинский театральный музей представил выставку "Пушкин и театр" к юбилею русского поэта Александра Пушкина в Рязани, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:27

2024-10-09T14:27

2024-10-09T14:39

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку "Пушкин и театр" к юбилею русского поэта Александра Пушкина в Рязани, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, отметив, что на ней экспонируются около 130 эскизов костюмов и макетов декораций."Бахрушинский театральный музей открыл в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника выставку "Пушкин и театр". Всероссийский проект к 225-летию со дня рождения великого русского поэта организован при поддержке Минкультуры России в рамках национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.На экспозиции представлено около 130 предметов из собрания музея. Среди них – эскизы декораций и костюмов к постановкам по произведениям Пушкина, созданные знаменитыми русскими художниками. Гости Музейного центра увидят живописные декорации к операм "Борис Годунов" и "Евгений Онегин", а также спектаклям по сказкам Пушкина "Золотой петушок" и "Сказка о царе Салтане" и поэме "Руслан и Людмила".По словам куратора выставки, заслуженного деятеля искусств России Александра Чепурова, экспозиция показывает явление отечественной и мировой культуры – театр, построенный на идеях и творениях Пушкина. В экспозиции – сценографические работы великих художников Михаила Врубеля, Константина Коровина и Василия Поленова. Посетители познакомятся и с интерпретациями произведений поэта в исполнении прославленных артистов, таких как Федор Шаляпин, и с постановками режиссеров Константина Станиславского и Всеволода Мейерхольда.На выставке также демонстрируются фотографии сцен из дореволюционной оперы "Скупой рыцарь", поставленной в Большом театре в 1906 году, кадры спектаклей "Маленькие трагедии" в Театре им. Моссовета и "Дон Гуан" в театре "Школа драматического искусства", а также эскиз декорации к спектаклю "Маленькие трагедии" Театра имени Вахтангова 1959 года.Министр культуры России Ольга Любимова выразила уверенность в том, что проект "Пушкин и театр" станет знаковым событием в культурной жизни Рязанской области. "История русского театра неразрывно связана с именем великого поэта. В своем творчестве Александр Сергеевич Пушкин сформировал основополагающие принципы русского национального театрального искусства. Сценические интерпретации его произведений имели огромное значение для развития отечественного театра", – подчеркнула глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.Выставка продлится до 1 декабря.

https://ria.ru/20240927/vystavka-1975105970.html

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россия, рязань, театральный музей имени бахрушина, кристина трубинова, александр пушкин, ольга любимова