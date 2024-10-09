Всероссийская выставка Бахрушинского музея о Пушкине открылась в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку "Пушкин и театр" к юбилею русского поэта Александра Пушкина в Рязани, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, отметив, что на ней экспонируются около 130 эскизов костюмов и макетов декораций.
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"Бахрушинский театральный музей открыл в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника выставку "Пушкин и театр". Всероссийский проект к 225-летию со дня рождения великого русского поэта организован при поддержке Минкультуры России в рамках национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Рязанской области Павел Малков
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
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© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 5
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 5
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 5
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
5 из 5
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 5
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 5
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 5
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 5
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
5 из 5
На экспозиции представлено около 130 предметов из собрания музея. Среди них – эскизы декораций и костюмов к постановкам по произведениям Пушкина, созданные знаменитыми русскими художниками. Гости Музейного центра увидят живописные декорации к операм "Борис Годунов" и "Евгений Онегин", а также спектаклям по сказкам Пушкина "Золотой петушок" и "Сказка о царе Салтане" и поэме "Руслан и Людмила".
Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина
27 сентября, 16:19
По словам куратора выставки, заслуженного деятеля искусств России Александра Чепурова, экспозиция показывает явление отечественной и мировой культуры – театр, построенный на идеях и творениях Пушкина. В экспозиции – сценографические работы великих художников Михаила Врубеля, Константина Коровина и Василия Поленова. Посетители познакомятся и с интерпретациями произведений поэта в исполнении прославленных артистов, таких как Федор Шаляпин, и с постановками режиссеров Константина Станиславского и Всеволода Мейерхольда.
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 6
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 6
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 6
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 6
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
5 из 6
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
6 из 6
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
1 из 6
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
2 из 6
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
3 из 6
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
4 из 6
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
5 из 6
Выставка "Пушкин и театр" Бахрушинского театрального музея в Рязани
© Фото предоставлено Бахрушинским театральным музеем
6 из 6
На выставке также демонстрируются фотографии сцен из дореволюционной оперы "Скупой рыцарь", поставленной в Большом театре в 1906 году, кадры спектаклей "Маленькие трагедии" в Театре им. Моссовета и "Дон Гуан" в театре "Школа драматического искусства", а также эскиз декорации к спектаклю "Маленькие трагедии" Театра имени Вахтангова 1959 года.
Министр культуры России Ольга Любимова выразила уверенность в том, что проект "Пушкин и театр" станет знаковым событием в культурной жизни Рязанской области.
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"История русского театра неразрывно связана с именем великого поэта. В своем творчестве Александр Сергеевич Пушкин сформировал основополагающие принципы русского национального театрального искусства. Сценические интерпретации его произведений имели огромное значение для развития отечественного театра", – подчеркнула глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.
Выставка продлится до 1 декабря.
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