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В Псковской области пресекли вербовку украинской разведкой местного жителя - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pskov-1977200718.html
В Псковской области пресекли вербовку украинской разведкой местного жителя
В Псковской области пресекли вербовку украинской разведкой местного жителя - РИА Новости, 09.10.2024
В Псковской области пресекли вербовку украинской разведкой местного жителя
Житель Псковской области пытался сотрудничать с разведкой Украины, эта попытка пресечена и ему объявлено предостережение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:27
2024-10-09T14:27
специальная военная операция на украине
украина
псковская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Житель Псковской области пытался сотрудничать с разведкой Украины, эта попытка пресечена и ему объявлено предостережение, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. По его словам, житель Дновского района Псковской области в 2023 году связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки министерства обороны Украины, цель которого - вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера. "Установлено, что мужчина выразил готовность перейти на строну вооруженных сил Украины в случае своего командирования в зону проведения специальной военной операции, то есть планировал совершить преступление, предусмотренное статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (Государственная измена в форме перехода на сторону противника). Однако фактический переход на сторону ВСУ он не осуществил", - сказал собеседник агентства. По его словам, региональным управлением ФСБ России жителю Дновского района объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Также было дополнительно установлено, что об украинском общественном гуманитарном проекте мужчина узнал от своей матери. Ей также было объявлено аналогичное предостережение в связи с её намерениями оказать финансовую помощь Украине. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977139411.html
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украина, псковская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Псковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Псковской области пресекли вербовку украинской разведкой местного жителя

В Псковской области мужчина пытался сотрудничать с украинской разведкой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Псковский Кремль, Троицкий собор и реку Великая
Вид на Псковский Кремль, Троицкий собор и реку Великая - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Псковский Кремль, Троицкий собор и реку Великая. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Житель Псковской области пытался сотрудничать с разведкой Украины, эта попытка пресечена и ему объявлено предостережение, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
По его словам, житель Дновского района Псковской области в 2023 году связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки министерства обороны Украины, цель которого - вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера.
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"Установлено, что мужчина выразил готовность перейти на строну вооруженных сил Украины в случае своего командирования в зону проведения специальной военной операции, то есть планировал совершить преступление, предусмотренное статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (Государственная измена в форме перехода на сторону противника). Однако фактический переход на сторону ВСУ он не осуществил", - сказал собеседник агентства.
По его словам, региональным управлением ФСБ России жителю Дновского района объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ.
Также было дополнительно установлено, что об украинском общественном гуманитарном проекте мужчина узнал от своей матери. Ей также было объявлено аналогичное предостережение в связи с её намерениями оказать финансовую помощь Украине.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПсковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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