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Челябинскому полицейскому грозят 12 лет по делу о посредничестве во взятке - РИА Новости, 09.10.2024
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20:34 09.10.2024 (обновлено: 20:48 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/prigovor-1977291050.html
Челябинскому полицейскому грозят 12 лет по делу о посредничестве во взятке
Челябинскому полицейскому грозят 12 лет по делу о посредничестве во взятке - РИА Новости, 09.10.2024
Челябинскому полицейскому грозят 12 лет по делу о посредничестве во взятке
Заместителю начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области, которому предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:34
2024-10-09T20:48
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Заместителю начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области, которому предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей, грозит до 12 лет колонии. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, сотрудниками регионального УФСБ задержан замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Челябинской области подполковник полиции Андрей Калитюк. По данным СУСК, до 8 октября текущего года обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового. Как сообщало СУСК, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241009/arest-1977253576.html
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челябинская область, россия, общество
Челябинская область, Россия, Общество
Челябинскому полицейскому грозят 12 лет по делу о посредничестве во взятке

Полицейскому челябинского МВД по делу о взятке грозит до 12 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Заместителю начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области, которому предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей, грозит до 12 лет колонии.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, сотрудниками регионального УФСБ задержан замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Челябинской области подполковник полиции Андрей Калитюк. По данным СУСК, до 8 октября текущего года обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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Санкция данной статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.
Как сообщало СУСК, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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