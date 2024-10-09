https://ria.ru/20241009/pozhar-1977295037.html

На Кубани загорелись складские помещения на площади около 800 "квадратов"

На Кубани загорелись складские помещения на площади около 800 "квадратов" - РИА Новости, 09.10.2024

На Кубани загорелись складские помещения на площади около 800 "квадратов"

Складские помещения горят в поселке Октябрьский на Кубани на площади около 800 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:04

2024-10-09T21:04

2024-10-09T21:04

происшествия

октябрьский

ейский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Складские помещения горят в поселке Октябрьский на Кубани на площади около 800 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона."В поселке Октябрьский Ейского района произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара - около 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативных служб и ЕДДС Ейского района, в настоящий момент территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.На месте находятся специальные и экстренные службы, пожарные расчеты МЧС России по Краснодарскому краю и подразделения ГО и ЧС региона. Также специалисты не дают распространяться пламени, производится тушение прилегающей территории, где огонь перекинулся на сухую растительность.

https://ria.ru/20241009/pozhar--1977258908.html

октябрьский

ейский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, октябрьский, ейский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)