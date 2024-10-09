https://ria.ru/20241009/pozhar-1977256890.html

Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске

Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске - РИА Новости, 09.10.2024

Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске

Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:22

2024-10-09T17:22

2024-10-09T17:48

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что огонь на рынке распространился по всей площади здания - на три тысячи квадратных метров."Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня - нарушение правил обращения с огнем", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске 2024-10-09T17:22 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)