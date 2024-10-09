https://ria.ru/20241009/pozhar-1977256890.html
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске - РИА Новости, 09.10.2024
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске
Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:22
2024-10-09T17:22
2024-10-09T17:48
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что огонь на рынке распространился по всей площади здания - на три тысячи квадратных метров."Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня - нарушение правил обращения с огнем", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.
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ногинск
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
2024-10-09T17:22
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске
Пожар на рынке в Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что огонь на рынке распространился по всей площади здания - на три тысячи квадратных метров.
"Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня - нарушение правил обращения с огнем", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.