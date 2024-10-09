Рейтинг@Mail.ru
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 09.10.2024 (обновлено: 17:48 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/pozhar-1977256890.html
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске - РИА Новости, 09.10.2024
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске
Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:22
2024-10-09T17:48
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977246661_0:0:1161:653_1920x0_80_0_0_a6963b94d1432779e163804d35bb8ec2.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что огонь на рынке распространился по всей площади здания - на три тысячи квадратных метров."Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня - нарушение правил обращения с огнем", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
2024-10-09T17:22
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977246661_101:0:972:653_1920x0_80_0_0_157cf271378dffdac50f6515b4b58437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
Стала известна возможная причина пожара на рынке в Ногинске

Пожар на рынке в Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем

© Прокуратура Московской областиПожар на рынке в Ногинске
Пожар на рынке в Ногинске - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Прокуратура Московской области
Пожар на рынке в Ногинске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что огонь на рынке распространился по всей площади здания - на три тысячи квадратных метров.
"Предварительная причина пожара и стремительного распространения огня - нарушение правил обращения с огнем", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.
Пожар на рынке центре Челябинска. Кадр записи с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2024 годах
19 января, 16:42
 
ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала