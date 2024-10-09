https://ria.ru/20241009/pozhar-1977253105.html
Площадь пожара на рынке в Ногинске выросла до трех тысяч "квадратов"
Площадь пожара на рынке в Ногинске выросла до трех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.10.2024
Площадь пожара на рынке в Ногинске выросла до трех тысяч "квадратов"
Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске распространился по всей площади на трех тысячах квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:07
2024-10-09T17:07
2024-10-09T17:48
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске распространился по всей площади на трех тысячах квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, рынок горит по всей площади - на трех тысячах квадратных метров", - сказал собеседник агентства.В МЧС РФ в свою очередь уточнили, что борьбу с огнем ведут 81 человек и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
ногинск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
2024-10-09T17:07
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PT0M30S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара на рынке в Ногинске выросла до трех тысяч "квадратов"
Здание Центрального рынка в Ногинске горит на площади три тысячи "квадратов"