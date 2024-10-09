https://ria.ru/20241009/pozhar-1977238270.html

В Ногинске загорелся центральный рынок

В Ногинске загорелся центральный рынок - РИА Новости, 09.10.2024

В Ногинске загорелся центральный рынок

Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:13

2024-10-09T16:13

2024-10-09T16:40

ногинск

происшествия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло возгорание на Центральном рынке в Ногинске, горит левое крыло", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.Рынок находится по адресу: улица Декабристов, дом 2.

https://ria.ru/20241009/feodosiya-1977221083.html

https://ria.ru/20241009/pozhar-1977090476.html

ногинск

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2024

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ногинск, происшествия