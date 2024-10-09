https://ria.ru/20241009/pozhar-1977238270.html
В Ногинске загорелся центральный рынок
В Ногинске загорелся центральный рынок - РИА Новости, 09.10.2024
В Ногинске загорелся центральный рынок
Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:13
2024-10-09T16:13
2024-10-09T16:40
ногинск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977246661_0:0:1161:653_1920x0_80_0_0_a6963b94d1432779e163804d35bb8ec2.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло возгорание на Центральном рынке в Ногинске, горит левое крыло", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.Рынок находится по адресу: улица Декабристов, дом 2.
https://ria.ru/20241009/feodosiya-1977221083.html
https://ria.ru/20241009/pozhar-1977090476.html
ногинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977246661_101:0:972:653_1920x0_80_0_0_157cf271378dffdac50f6515b4b58437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ногинск, происшествия
В Ногинске загорелся центральный рынок
В подмосковном Ногинске загорелся центральный рынок
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло возгорание на Центральном рынке в Ногинске, горит левое крыло", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.
Рынок находится по адресу: улица Декабристов, дом 2.