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В Ногинске загорелся центральный рынок - РИА Новости, 09.10.2024
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16:13 09.10.2024 (обновлено: 16:40 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/pozhar-1977238270.html
В Ногинске загорелся центральный рынок
В Ногинске загорелся центральный рынок - РИА Новости, 09.10.2024
В Ногинске загорелся центральный рынок
Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:13
2024-10-09T16:40
ногинск
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло возгорание на Центральном рынке в Ногинске, горит левое крыло", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.Рынок находится по адресу: улица Декабристов, дом 2.
https://ria.ru/20241009/feodosiya-1977221083.html
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ногинск, происшествия
Ногинск, Происшествия
В Ногинске загорелся центральный рынок

В подмосковном Ногинске загорелся центральный рынок

© Прокуратура Московской областиПожар на рынке в Ногинске. 9 октября 2024
Пожар на рынке в Ногинске. 9 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Прокуратура Московской области
Пожар на рынке в Ногинске. 9 октября 2024
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло возгорание на Центральном рынке в Ногинске, горит левое крыло", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.
Рынок находится по адресу: улица Декабристов, дом 2.
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