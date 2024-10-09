https://ria.ru/20241009/pozhar-1977090476.html

Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае

Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае - РИА Новости, 09.10.2024

Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае

Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:19

2024-10-09T08:19

2024-10-09T08:19

происшествия

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся ёмкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысяч квадратных метров в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1,6 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. "Дознаватель МЧС России установил: предварительно, причиной пожара в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочной работе на кровле", - говорится в сообщении МЧС России.

https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)