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Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае
Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае - РИА Новости, 09.10.2024
Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае
Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:19
2024-10-09T08:19
2024-10-09T08:19
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся ёмкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысяч квадратных метров в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1,6 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. "Дознаватель МЧС России установил: предварительно, причиной пожара в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочной работе на кровле", - говорится в сообщении МЧС России.
https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае
МЧС: нарушение правил при сварке вызвало пожар на складе в Красноярском крае