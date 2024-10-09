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Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае - РИА Новости, 09.10.2024
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08:19 09.10.2024
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Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае
Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае - РИА Новости, 09.10.2024
Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае
Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:19
2024-10-09T08:19
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся ёмкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысяч квадратных метров в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1,6 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. "Дознаватель МЧС России установил: предварительно, причиной пожара в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочной работе на кровле", - говорится в сообщении МЧС России.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стала известна причина пожара на складе в Красноярском крае

МЧС: нарушение правил при сварке вызвало пожар на складе в Красноярском крае

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Причиной пожара на складе в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочных работах на кровле, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся ёмкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысяч квадратных метров в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1,6 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания.
"Дознаватель МЧС России установил: предварительно, причиной пожара в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочной работе на кровле", - говорится в сообщении МЧС России.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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