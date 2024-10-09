https://ria.ru/20241009/pozhar--1977304774.html
На Кубани локализовали пожар в складских помещениях
На Кубани локализовали пожар в складских помещениях - РИА Новости, 09.10.2024
На Кубани локализовали пожар в складских помещениях
Спасатели локализовали пожар в складских помещениях на территории Ейского района Краснодарского края на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:55
2024-10-09T22:55
2024-10-09T22:55
ейский район
происшествия
краснодарский край
октябрьский
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в складских помещениях на территории Ейского района Краснодарского края на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.Ранее власти сообщали о возгорании складских помещений в поселке Октябрьский на Кубани на площади около 800 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет."В 21.30 (совпадает с мск - ред.) локализация пожара на площади 1600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ейский район, происшествия, краснодарский край, октябрьский
Ейский район, Происшествия, Краснодарский край, Октябрьский
На Кубани локализовали пожар в складских помещениях
Оперштаб: на Кубани локализовали пожар в складских помещениях