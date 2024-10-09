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В Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке

В Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке - РИА Новости, 09.10.2024

В Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке

Крупный пожар на центральном рынке в подмосковном Ногинске удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:26

2024-10-09T17:26

2024-10-09T17:51

происшествия

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Крупный пожар на центральном рынке в подмосковном Ногинске удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Пожар локализован на площади три тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.Здание рынка в Ногинске загорелось около 16:00. По данным МЧС, никто не пострадал. В тушении участвуют 81 человек и 26 единиц техники.

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Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске 2024-10-09T17:26 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео