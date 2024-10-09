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Путин пообещал дать поручение по разработке мастер-плана для Киржача
Путин пообещал дать поручение по разработке мастер-плана для Киржача - РИА Новости, 09.10.2024
Путин пообещал дать поручение по разработке мастер-плана для Киржача
Президент РФ Владимир Путин пообещал дать распоряжение, чтобы город Киржач Владимирской области включили в список 200 городов, для которых будут разрабатывать... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:19
2024-10-09T21:19
2024-10-09T21:19
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать распоряжение, чтобы город Киржач Владимирской области включили в список 200 городов, для которых будут разрабатывать мастер-планы. Путин отметил, что Владимирская область относится к ключевой части России, поэтому внимание к региону со стороны правительства должно быть соответствующим. "Обязательно поговорю и такое поручение (включить Киржач в перечень городов, для которых будут разрабатывать мастер-планы - ред.) правительству дам", - сказал президент России в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
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владимир путин, россия, киржач, владимирская область, общество, экономика
Владимир Путин, Россия, Киржач, Владимирская область, Общество, Экономика
Путин пообещал дать поручение по разработке мастер-плана для Киржача
Путин пообещал дать поручение по разработке мастер-плана для города Киржач