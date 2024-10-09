Пензенская компания отправила 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Пензенская компания "Маяк", одно из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, отправило в зону специальной военной операции 20 тонн гуманитарного груза, в составе которого стройматериалы, инструменты, автозапчасти, емкости для хранения воды, средства радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, прицелы и тепловизоры, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Очередной (девятый по счету) гуманитарный конвой отправил пензенский холдинг "Маяк" в зону проведения специальной военной операции. В его составе три грузовых автомобиля и один легковой - суммарно 20 тонн груза, который так нужен и нашим бойцам, и тем, кто занят восстановлением регионов. В зону СВО будут доставлены стройматериалы и инструменты, запчасти для "КамАЗов", "УАЗов", "Уралов", емкости для хранения воды. Разумеется, ребятам привезут то, что крайне необходимо для ведения боевых действий - средства радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, прицелы, тепловизоры", - написал глава региона в Telegram-канале.
Он отметил, что груз пойдет через Курскую и Белгородскую области в Луганск, Донецк, Пологи, Мелитополь и Херсонскую область.
"На подходе уже новый конвой - отправка гуманитарной помощи в зону СВО ведется непрерывно", - добавил Мельниченко.
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