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Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав - РИА Новости, 09.10.2024
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Надежные люди
 
14:53 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pomosch-1977214600.html
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав - РИА Новости, 09.10.2024
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав
Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:53
2024-10-09T14:53
надежные люди
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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные наборы для участников спецоперации, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Ароматный травяной чай – участникам спецоперации. Собственноручно собранную посылку передали в Фурмановскую общественную приемную "Единой России", - сообщило отделение в своем Telegram-канале. Отмечается, что на протяжении лета ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями бережно собирали полезные травы, сушили и делали подборки для заваривания травяных напитков. Посылку дополнили кондитерскими изделиями к чаю. "Ребята уверены, что их подарок согреет бойцов не только в прямом, но и в переносном смысле слова – аромат чая, травы которого собраны с ивановских полей, напомнит им о Родине, дорогих и близких людях", - подчеркивается в сообщении. Посылку направили в местное отделение фонда "Защитники Отечества", она станет частью груза для отправки в зону боевых действий.
https://ria.ru/20241009/pomosch-1977159183.html
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ивановская область, сво
Надежные люди, Ивановская область, СВО

Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав

© Фото : пресс-служба Ивановского регионального отделения "Единой России"Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из местных полезных трав
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из местных полезных трав - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : пресс-служба Ивановского регионального отделения "Единой России"
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из местных полезных трав
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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные наборы для участников спецоперации, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
"Ароматный травяной чай – участникам спецоперации. Собственноручно собранную посылку передали в Фурмановскую общественную приемную "Единой России", - сообщило отделение в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что на протяжении лета ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями бережно собирали полезные травы, сушили и делали подборки для заваривания травяных напитков. Посылку дополнили кондитерскими изделиями к чаю.
"Ребята уверены, что их подарок согреет бойцов не только в прямом, но и в переносном смысле слова – аромат чая, травы которого собраны с ивановских полей, напомнит им о Родине, дорогих и близких людях", - подчеркивается в сообщении.
Посылку направили в местное отделение фонда "Защитники Отечества", она станет частью груза для отправки в зону боевых действий.
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