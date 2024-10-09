https://ria.ru/20241009/pomosch-1977214600.html

Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав

Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав - РИА Новости, 09.10.2024

Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав

Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:53

2024-10-09T14:53

2024-10-09T14:53

надежные люди

ивановская область

сво

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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные наборы для участников спецоперации, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Ароматный травяной чай – участникам спецоперации. Собственноручно собранную посылку передали в Фурмановскую общественную приемную "Единой России", - сообщило отделение в своем Telegram-канале. Отмечается, что на протяжении лета ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями бережно собирали полезные травы, сушили и делали подборки для заваривания травяных напитков. Посылку дополнили кондитерскими изделиями к чаю. "Ребята уверены, что их подарок согреет бойцов не только в прямом, но и в переносном смысле слова – аромат чая, травы которого собраны с ивановских полей, напомнит им о Родине, дорогих и близких людях", - подчеркивается в сообщении. Посылку направили в местное отделение фонда "Защитники Отечества", она станет частью груза для отправки в зону боевых действий.

https://ria.ru/20241009/pomosch-1977159183.html

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ивановская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ивановская область, сво