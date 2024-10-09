https://ria.ru/20241009/pomosch-1977214600.html
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав - РИА Новости, 09.10.2024
Ивановские школьники собрали для участников СВО чайные наборы из трав
Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:53
2024-10-09T14:53
2024-10-09T14:53
надежные люди
ивановская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977209735_0:299:774:734_1920x0_80_0_0_d366df7436ff6ecb508386b9c9709fc3.jpg
РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные наборы для участников спецоперации, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "Ароматный травяной чай – участникам спецоперации. Собственноручно собранную посылку передали в Фурмановскую общественную приемную "Единой России", - сообщило отделение в своем Telegram-канале. Отмечается, что на протяжении лета ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями бережно собирали полезные травы, сушили и делали подборки для заваривания травяных напитков. Посылку дополнили кондитерскими изделиями к чаю. "Ребята уверены, что их подарок согреет бойцов не только в прямом, но и в переносном смысле слова – аромат чая, травы которого собраны с ивановских полей, напомнит им о Родине, дорогих и близких людях", - подчеркивается в сообщении. Посылку направили в местное отделение фонда "Защитники Отечества", она станет частью груза для отправки в зону боевых действий.
https://ria.ru/20241009/pomosch-1977159183.html
https://ria.ru/20241009/tyumen-1977089119.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977209735_0:226:774:807_1920x0_80_0_0_dd3ff6eef289fb7df3057a289b7585c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, сво
Надежные люди, Ивановская область, СВО
РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями собрали местные полезные травы и сформировали чайные наборы для участников спецоперации, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
"Ароматный травяной чай – участникам спецоперации. Собственноручно собранную посылку передали в Фурмановскую общественную приемную "Единой России", - сообщило отделение в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на протяжении лета ученики Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения вместе с преподавателями бережно собирали полезные травы, сушили и делали подборки для заваривания травяных напитков. Посылку дополнили кондитерскими изделиями к чаю.
"Ребята уверены, что их подарок согреет бойцов не только в прямом, но и в переносном смысле слова – аромат чая, травы которого собраны с ивановских полей, напомнит им о Родине, дорогих и близких людях", - подчеркивается в сообщении.
Посылку направили в местное отделение фонда "Защитники Отечества", она станет частью груза для отправки в зону боевых действий.