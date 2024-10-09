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Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог
Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог - РИА Новости, 09.10.2024
Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог
Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:23
2024-10-09T23:23
2024-10-09T23:23
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Приступили к завершающему циклу летнего содержания дорожной сети, в рамках которого продолжатся работы по уборке проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры. Также дорожники готовятся к переходу на зимнее содержание: проверяют производственные базы, места складирования снега, наличие противогололедных материалов, скоро начнут переоборудование спецтехники к предстоящему сезону, который стартует в ноябре", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что до ноября запланировано продолжить уборку мусора и окос травы в полосах отвода, мойку проезжей части, тротуаров, ограждений и остановочных павильонов, а также восстановление разметки. Также дорожники будут ремонтировать ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, искусственные неровности, знаки и остановки. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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РИА Новости
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Приступили к завершающему циклу летнего содержания дорожной сети, в рамках которого продолжатся работы по уборке проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры. Также дорожники готовятся к переходу на зимнее содержание: проверяют производственные базы, места складирования снега, наличие противогололедных материалов, скоро начнут переоборудование спецтехники к предстоящему сезону, который стартует в ноябре", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что до ноября запланировано продолжить уборку мусора и окос травы в полосах отвода, мойку проезжей части, тротуаров, ограждений и остановочных павильонов, а также восстановление разметки.
Также дорожники будут ремонтировать ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, искусственные неровности, знаки и остановки. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).