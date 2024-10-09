Рейтинг@Mail.ru
Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
23:23 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977305994.html
Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог
Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог - РИА Новости, 09.10.2024
Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог
Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:23
2024-10-09T23:23
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
алексей гержик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf73e3a0ec69167c9f12cbaa8f0db597.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Приступили к завершающему циклу летнего содержания дорожной сети, в рамках которого продолжатся работы по уборке проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры. Также дорожники готовятся к переходу на зимнее содержание: проверяют производственные базы, места складирования снега, наличие противогололедных материалов, скоро начнут переоборудование спецтехники к предстоящему сезону, который стартует в ноябре", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что до ноября запланировано продолжить уборку мусора и окос травы в полосах отвода, мойку проезжей части, тротуаров, ограждений и остановочных павильонов, а также восстановление разметки. Также дорожники будут ремонтировать ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, искусственные неровности, знаки и остановки. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_6c9fdc9a2d426da5a2863181671854dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Приступили к завершающему циклу летнего содержания дорожной сети, в рамках которого продолжатся работы по уборке проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры. Также дорожники готовятся к переходу на зимнее содержание: проверяют производственные базы, места складирования снега, наличие противогололедных материалов, скоро начнут переоборудование спецтехники к предстоящему сезону, который стартует в ноябре", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что до ноября запланировано продолжить уборку мусора и окос травы в полосах отвода, мойку проезжей части, тротуаров, ограждений и остановочных павильонов, а также восстановление разметки.
Также дорожники будут ремонтировать ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, искусственные неровности, знаки и остановки. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
 
Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала