https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977305994.html

Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог

Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог - РИА Новости, 09.10.2024

Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог

Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:23

2024-10-09T23:23

2024-10-09T23:23

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к завершающему шестому циклу летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Приступили к завершающему циклу летнего содержания дорожной сети, в рамках которого продолжатся работы по уборке проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры. Также дорожники готовятся к переходу на зимнее содержание: проверяют производственные базы, места складирования снега, наличие противогололедных материалов, скоро начнут переоборудование спецтехники к предстоящему сезону, который стартует в ноябре", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что до ноября запланировано продолжить уборку мусора и окос травы в полосах отвода, мойку проезжей части, тротуаров, ограждений и остановочных павильонов, а также восстановление разметки. Также дорожники будут ремонтировать ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, искусственные неровности, знаки и остановки. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

московская область (подмосковье)

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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), алексей гержик