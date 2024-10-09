https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977285739.html

Подмосковье заключило соглашения о реализации агропромышленных проектов

Подмосковье заключило соглашения о реализации агропромышленных проектов - РИА Новости, 09.10.2024

Подмосковье заключило соглашения о реализации агропромышленных проектов

На выставке "Золотая осень" заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:50

2024-10-09T19:50

2024-10-09T19:50

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На выставке "Золотая осень" заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных подписали ряд соглашений о реализации крупных агропромышленных проектов, сообщает пресс-служба правительства Московской области. "Мне кажется, у Московской области очень четкая ниша, если говорить о сельском хозяйстве. Мы много работаем, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Есть успехи, которые были достигнуты в предыдущие 10 лет. Например, губернатор (Андрей Воробьев – ред.) ставил достаточно серьезные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, фактически удалось создать новую отрасль, которая очень грамотно встроилась в экономику региона - Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. В целом по стране производство выросло в 3 раза, а в Подмосковье - в 28. Раньше в значительной степени это была импортная продукция", - приводит пресс-служба слова Духина. Он добавил, что уход от импорта в сельском хозяйстве — это одна из приоритетных задач. "Заключенные соглашения будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного сектора региона, производственной инфраструктуры и технологий, а также привлечению в отрасль кадров путем создания новых рабочих мест", - отметил Двойных. Так, соглашения были заключены с ГК "Лето" по производству в Кашире пищевого яйца, с ГК "Агро-Центр" на строительство молочно-товарной фермы в Чехове. Также "Колхоз Петровский" построит в округе Клин молочный комплекс, "ЭКО-ФЕРМЕР" в Можайском округе планирует ввести в эксплуатацию комплекс по выращиванию уток, предприятие "Стронг Техник" планирует реализовать проект по строительству агропромышленного комплекса по переработке сельхозпродукции на территории округа Шаховская. Благодаря соглашению с АО "Росагролизинг" подмосковные сельхозтоваропроизводители смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестиционные проекты на условиях льготного лизинга.

https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977256758.html

https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977215131.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, росагролизинг