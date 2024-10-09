https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977272081.html

Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году

Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году - РИА Новости, 09.10.2024

Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году

В городском округе Домодедово в 2027 году планируют завершить строительство туристического объекта - "Гольф-курорт "Шишкино", который позволит создать более 350 РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:46

2024-10-09T18:46

2024-10-09T18:46

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

владислав гордиенко

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В городском округе Домодедово в 2027 году планируют завершить строительство туристического объекта - "Гольф-курорт "Шишкино", который позволит создать более 350 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "Уникальность проекта заключается в том, что он объединит в себе сразу несколько направлений для занятий спортом, отдыха и оздоровления. Строительство объекта планируется завершить в III квартале 2027 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 350 новых рабочих мест", – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. В рамках проекта в составе нового гольф-курорта запроектировано 24-х луночное гольф-поле, клубный дом, Академия гольфа, акватермальный комплекс, гостиница категории пять звезд с медицинско-оздоровительным центром, а также малоэтажные гостиничные корпуса. Также по проекту на территории появятся пять типов малоэтажных гостиничных корпусов, гостиница для персонала, здания КПП. В рамках проведения мероприятий по благоустройству будет выполнено озеленение, организованы искусственные и обустроен естественный водоемы, созданы плоскостные автостоянки, детские и взрослые спортивные площадки, зоны отдыха, а также летнее кафе.

https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977266337.html

https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977256758.html

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общество, московская область (подмосковье), владислав гордиенко