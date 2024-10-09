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Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году - РИА Новости, 09.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:46 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977272081.html
Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году
Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году - РИА Новости, 09.10.2024
Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году
В городском округе Домодедово в 2027 году планируют завершить строительство туристического объекта - "Гольф-курорт "Шишкино", который позволит создать более 350 РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:46
2024-10-09T18:46
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В городском округе Домодедово в 2027 году планируют завершить строительство туристического объекта - "Гольф-курорт "Шишкино", который позволит создать более 350 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "Уникальность проекта заключается в том, что он объединит в себе сразу несколько направлений для занятий спортом, отдыха и оздоровления. Строительство объекта планируется завершить в III квартале 2027 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 350 новых рабочих мест", – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. В рамках проекта в составе нового гольф-курорта запроектировано 24-х луночное гольф-поле, клубный дом, Академия гольфа, акватермальный комплекс, гостиница категории пять звезд с медицинско-оздоровительным центром, а также малоэтажные гостиничные корпуса. Также по проекту на территории появятся пять типов малоэтажных гостиничных корпусов, гостиница для персонала, здания КПП. В рамках проведения мероприятий по благоустройству будет выполнено озеленение, организованы искусственные и обустроен естественный водоемы, созданы плоскостные автостоянки, детские и взрослые спортивные площадки, зоны отдыха, а также летнее кафе.
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977266337.html
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977256758.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), владислав гордиенко
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Владислав Гордиенко

Новый гольф-курорт построят в Подмосковье в 2027 году

© Depositphotos.com / WillardПоле для гольфа
Поле для гольфа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Depositphotos.com / Willard
Поле для гольфа
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В городском округе Домодедово в 2027 году планируют завершить строительство туристического объекта - "Гольф-курорт "Шишкино", который позволит создать более 350 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
"Уникальность проекта заключается в том, что он объединит в себе сразу несколько направлений для занятий спортом, отдыха и оздоровления. Строительство объекта планируется завершить в III квартале 2027 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 350 новых рабочих мест", – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба.
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В рамках проекта в составе нового гольф-курорта запроектировано 24-х луночное гольф-поле, клубный дом, Академия гольфа, акватермальный комплекс, гостиница категории пять звезд с медицинско-оздоровительным центром, а также малоэтажные гостиничные корпуса.
Также по проекту на территории появятся пять типов малоэтажных гостиничных корпусов, гостиница для персонала, здания КПП.
В рамках проведения мероприятий по благоустройству будет выполнено озеленение, организованы искусственные и обустроен естественный водоемы, созданы плоскостные автостоянки, детские и взрослые спортивные площадки, зоны отдыха, а также летнее кафе.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Владислав Гордиенко
 
 
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