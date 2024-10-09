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Сезон выездных регистраций брака на природе завершился в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:11 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977266337.html
Сезон выездных регистраций брака на природе завершился в Подмосковье
Сезон выездных регистраций брака на природе завершился в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
Сезон выездных регистраций брака на природе завершился в Подмосковье
Свадебный сезон в парках и усадьбах Подмосковья, когда молодожены могли выбрать выездную регистрацию брака на природе, завершился, однако в качестве... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:11
2024-10-09T18:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Свадебный сезон в парках и усадьбах Подмосковья, когда молодожены могли выбрать выездную регистрацию брака на природе, завершился, однако в качестве альтернативы все еще остается возможность пожениться в музеях и дворцах культуры региона, сообщили в министерстве социального развития Московской области. "Свадебный сезон в парках и усадьбах Подмосковья подошел к завершению. Погода позволила молодоженам проводить торжества на природе вплоть до конца сентября. Несмотря на то, что выездные регистрации на природе завершились, у молодоженов есть возможность пожениться в музеях, картинных галереях, дворцах культуры. Не стоит забывать и о возможности регистрации брака на своей локации", - отметили в пресс-службе ведомства. По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, с начала года в регионе поженились почти 40 тысяч пар, из которых свыше 4 тысяч выбрали выездные регистрации.
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977256758.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Сезон выездных регистраций брака на природе завершился в Подмосковье

© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Fotolia / alex.pin
Церемония регистрации брака в ЗАГС
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Свадебный сезон в парках и усадьбах Подмосковья, когда молодожены могли выбрать выездную регистрацию брака на природе, завершился, однако в качестве альтернативы все еще остается возможность пожениться в музеях и дворцах культуры региона, сообщили в министерстве социального развития Московской области.
"Свадебный сезон в парках и усадьбах Подмосковья подошел к завершению. Погода позволила молодоженам проводить торжества на природе вплоть до конца сентября. Несмотря на то, что выездные регистрации на природе завершились, у молодоженов есть возможность пожениться в музеях, картинных галереях, дворцах культуры. Не стоит забывать и о возможности регистрации брака на своей локации", - отметили в пресс-службе ведомства.
По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, с начала года в регионе поженились почти 40 тысяч пар, из которых свыше 4 тысяч выбрали выездные регистрации.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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