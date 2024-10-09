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Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
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Новости Подмосковья
 
17:22 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977256758.html
Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье
Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье
В Подмосковье поставили на учет 66276 объектов недвижимости с начала года, из них 51774 - индивидуальные жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:22
2024-10-09T17:22
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
раменский
истра
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Подмосковье поставили на учет 66276 объектов недвижимости с начала года, из них 51774 - индивидуальные жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. На данный момент процесс оформления необходимых документов на недвижимость в Подмосковье максимально упрощен. Регистрация в рамках "дачной амнистии", которую продлили до 1 марта 2031 года, позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства за три дня, а через МФЦ это займет пять рабочих дней. Лидерами по количеству зарегистрированной недвижимости стали городские округа Раменский, Дмитровский и Истра. Учитывая социальную значимость и темпы индивидуального жилищного и садового строительства, специалисты Миноблимущества совместно с областным Росреестром, а также подмосковным предприятием в отрасли технической инвентаризации, проводят активную информационную кампанию. Таким образом, в этом году встречи прошли почти в 30 городских округах Подмосковья в 9,7 тысячи садово-огороднических некоммерческих товариществах (СНТ) с охватом порядка 900 тысяч дачников.
https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976814813.html
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жилье, московская область (подмосковье), раменский, истра, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Раменский, Истра, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Подмосковье
Вид на жилые дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на жилые дома в Подмосковье
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Подмосковье поставили на учет 66276 объектов недвижимости с начала года, из них 51774 - индивидуальные жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На данный момент процесс оформления необходимых документов на недвижимость в Подмосковье максимально упрощен. Регистрация в рамках "дачной амнистии", которую продлили до 1 марта 2031 года, позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства за три дня, а через МФЦ это займет пять рабочих дней.
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Учитывая социальную значимость и темпы индивидуального жилищного и садового строительства, специалисты Миноблимущества совместно с областным Росреестром, а также подмосковным предприятием в отрасли технической инвентаризации, проводят активную информационную кампанию.
Таким образом, в этом году встречи прошли почти в 30 городских округах Подмосковья в 9,7 тысячи садово-огороднических некоммерческих товариществах (СНТ) с охватом порядка 900 тысяч дачников.
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Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)РаменскийИстраФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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