https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977256758.html

Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье

Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024

Более 66,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье

В Подмосковье поставили на учет 66276 объектов недвижимости с начала года, из них 51774 - индивидуальные жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:22

2024-10-09T17:22

2024-10-09T17:22

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

раменский

истра

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/64/1511946479_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f0b86e65672e531745ae5a31c9ef5653.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Подмосковье поставили на учет 66276 объектов недвижимости с начала года, из них 51774 - индивидуальные жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. На данный момент процесс оформления необходимых документов на недвижимость в Подмосковье максимально упрощен. Регистрация в рамках "дачной амнистии", которую продлили до 1 марта 2031 года, позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства за три дня, а через МФЦ это займет пять рабочих дней. Лидерами по количеству зарегистрированной недвижимости стали городские округа Раменский, Дмитровский и Истра. Учитывая социальную значимость и темпы индивидуального жилищного и садового строительства, специалисты Миноблимущества совместно с областным Росреестром, а также подмосковным предприятием в отрасли технической инвентаризации, проводят активную информационную кампанию. Таким образом, в этом году встречи прошли почти в 30 городских округах Подмосковья в 9,7 тысячи садово-огороднических некоммерческих товариществах (СНТ) с охватом порядка 900 тысяч дачников.

https://ria.ru/20241007/podmoskove-1976814813.html

https://ria.ru/20241008/gripp-1977049759.html

московская область (подмосковье)

раменский

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, московская область (подмосковье), раменский, истра, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)