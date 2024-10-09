https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977215131.html

В больницы Подмосковья поступило 102 единицы оборудования для реабилитации

В больницы Подмосковья поступило 102 единицы оборудования для реабилитации - РИА Новости, 09.10.2024

В больницы Подмосковья поступило 102 единицы оборудования для реабилитации

В больницы Подмосковья с начала года поступило 102 единицы реабилитационного оборудования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:54

2024-10-09T14:54

2024-10-09T14:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В больницы Подмосковья с начала года поступило 102 единицы реабилитационного оборудования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Такая медтехника поступила с начала года в Дубненскую и Солнечногорскую больницы. По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, реабилитация – один из ключевых этапов лечения пациентов, перенесших неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, различные травмы и другие патологии. Благодаря проведению реабилитационных мероприятий, пациент может вернуться к привычной жизни. "Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации современным оборудованием. Так, с начала года в больницы поступило 102 единицы реабилитационного оборудования на сумму почти 60 миллионов рублей и еще 41 единица поступит до конца года", - отметил министр, его слова приводит пресс-служба. В числе закупленной техники - тренажеры для разработки суставов, реабилитационный комплекс для восстановления мелкой моторики, велоэргометры, устройства для тренировки координации и другая техника. Аппараты закуплены благодаря нацпроекту "Здравоохранение", федеральному проекту "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20241008/gripp-1977049759.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев