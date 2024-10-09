https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977202912.html

В Подмосковье осудили четверых похитителей бизнесмена

В Подмосковье осудили четверых похитителей бизнесмена - РИА Новости, 09.10.2024

В Подмосковье осудили четверых похитителей бизнесмена

Суд в Подмосковье приговорил к срокам от 7 до 9,5 лет четверых похитителей бизнесмена, впоследствии убитого по заказу своего компаньона, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:31

2024-10-09T14:31

2024-10-09T14:31

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

климовск

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к срокам от 7 до 9,5 лет четверых похитителей бизнесмена, впоследствии убитого по заказу своего компаньона, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. В октябре 2021 года соучредитель фирмы Андрей Митрошин решил убить своего компаньона. Для этого он за деньги привлек своего знакомого Сергея Скоробогатова (оба уже осуждены), который нанял для похищения предпринимателя Павла Афанасьева, Данилу Кучму, Георгия Коршунова и Андрея Богдашкина. При подготовке фигуранты досконально изучили график потерпевшего, расписание тренировок, его маршрут передвижения, а также пути подъезда и отъезда в обход камер. Кроме того, преступники купили два автомобиля, на один из которых изготовили подложные госзнаки с похожего авто. В результате 26 января 2022 года соучастники, проследив за потерпевшим, напали на него возле дома в микрорайоне Климовск Подольска, запихнули в свою машину и вывезли в лес. Там Скоробогатов задушил коммерсанта, после чего закопал тело. Для раскрытия преступления была проделана масштабная работа: следователи допросили более 100 человек, провели большое количество обысков и выемок, также было проведено более 100 экспертиз, среди которых молекулярно-генетические и почвоведческие. "Приговором Московского областного суда Афанасьеву назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, Кучме - 8 лет лишения свободы, Коршунову и Богдашкину по 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания для всех соучастников в колонии строгого режима", - сказала Врадий. Она добавила, что фигуранты признаны виновными в похищении, совершенном орггруппой, из корыстных побуждений. Кроме этого, Афанасьев признан виновным и в незаконном обороте наркотиков.

https://ria.ru/20240924/pokhischenie-1974368860.html

https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html

московская область (подмосковье)

россия

климовск

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, климовск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд