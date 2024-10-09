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Почти 290 млрд рублей вложат в проекты техсуверенитета в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
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Новости Подмосковья
 
13:15 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977173987.html
Почти 290 млрд рублей вложат в проекты техсуверенитета в Подмосковье
Почти 290 млрд рублей вложат в проекты техсуверенитета в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
Почти 290 млрд рублей вложат в проекты техсуверенитета в Подмосковье
Почти 290 миллиардов рублей инвестируют в реализацию проектов технологического суверенитета в Подмосковье, в регионе на разных стадиях реализации находится... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:15
2024-10-09T13:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти 290 миллиардов рублей инвестируют в реализацию проектов технологического суверенитета в Подмосковье, в регионе на разных стадиях реализации находится порядка 330 проектов в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня в регионе заявлено уже 327 проектов технологического суверенитета: 208 из них предусматривают строительство новых производственных объектов, а 119 — модернизацию работающих производств. Общая сумма инвестиций в проекты составит 287 миллиардов рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что реализация импортозамещающих проектов суммарно позволит создать 29,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья. Зиновьева напомнила, что для предпринимателей, которые реализуют проекты в Подмосковье, создан ряд мер поддержки и онлайн-сервисов. Сопровождение инвестиционных проектов в регионе, в том числе направленных на обеспечение технологического суверенитета страны, осуществляется в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
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московская область (подмосковье), инвестиции
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Инвестиции

Почти 290 млрд рублей вложат в проекты техсуверенитета в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти 290 миллиардов рублей инвестируют в реализацию проектов технологического суверенитета в Подмосковье, в регионе на разных стадиях реализации находится порядка 330 проектов в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня в регионе заявлено уже 327 проектов технологического суверенитета: 208 из них предусматривают строительство новых производственных объектов, а 119 — модернизацию работающих производств. Общая сумма инвестиций в проекты составит 287 миллиардов рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что реализация импортозамещающих проектов суммарно позволит создать 29,5 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья.
Зиновьева напомнила, что для предпринимателей, которые реализуют проекты в Подмосковье, создан ряд мер поддержки и онлайн-сервисов.
Сопровождение инвестиционных проектов в регионе, в том числе направленных на обеспечение технологического суверенитета страны, осуществляется в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
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