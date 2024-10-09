Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
© Фото : министерство здравоохранения Московской областиНеонатальный скрининг прошли более 50 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Неонатальный скрининг прошли более 50 тысяч детей в Подмосковье с начала года
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг, позволяющий своевременно выявить генетические патологии и заболевания, с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В прошлом году в Подмосковье был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Если ранее детей проверяли на пять генетических заболеваний, то теперь на 36. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
"В регионе всем новорожденным проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно выявить генетические патологии и заболевания у детей. Благодаря такой диагностике, наши специалисты могут вовремя начать лечение. Отмечу, что с начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
При исследовании у новорожденного забирают кровь из пятки. Если обнаружатся отклонения от нормы, то с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.