Рейтинг@Mail.ru
Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:59 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977165970.html
Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024
Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг, позволяющий своевременно выявить генетические патологии и заболевания, с начала года в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:59
2024-10-09T12:59
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947661250_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f3f5a2e401af6855c789e4f2386cc2f7.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг, позволяющий своевременно выявить генетические патологии и заболевания, с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В прошлом году в Подмосковье был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Если ранее детей проверяли на пять генетических заболеваний, то теперь на 36. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. "В регионе всем новорожденным проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно выявить генетические патологии и заболевания у детей. Благодаря такой диагностике, наши специалисты могут вовремя начать лечение. Отмечу, что с начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. При исследовании у новорожденного забирают кровь из пятки. Если обнаружатся отклонения от нормы, то с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
https://ria.ru/20241002/test-1976038913.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947661250_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_e11e18aab822754200a677a19c383c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиНеонатальный скрининг прошли более 50 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Неонатальный скрининг прошли более 50 тысяч детей в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Неонатальный скрининг прошли более 50 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг, позволяющий своевременно выявить генетические патологии и заболевания, с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В прошлом году в Подмосковье был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Если ранее детей проверяли на пять генетических заболеваний, то теперь на 36. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
"В регионе всем новорожденным проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно выявить генетические патологии и заболевания у детей. Благодаря такой диагностике, наши специалисты могут вовремя начать лечение. Отмечу, что с начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
При исследовании у новорожденного забирают кровь из пятки. Если обнаружатся отклонения от нормы, то с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Эксперт оценила риск осложнений при тесте ДНК во время беременности
2 октября, 20:46
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала