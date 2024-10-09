https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977165970.html

Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2024

Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг, позволяющий своевременно выявить генетические патологии и заболевания, с начала года в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:59

2024-10-09T12:59

2024-10-09T12:59

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг, позволяющий своевременно выявить генетические патологии и заболевания, с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В прошлом году в Подмосковье был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Если ранее детей проверяли на пять генетических заболеваний, то теперь на 36. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. "В регионе всем новорожденным проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно выявить генетические патологии и заболевания у детей. Благодаря такой диагностике, наши специалисты могут вовремя начать лечение. Отмечу, что с начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. При исследовании у новорожденного забирают кровь из пятки. Если обнаружатся отклонения от нормы, то с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

https://ria.ru/20241002/test-1976038913.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева