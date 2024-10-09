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Гладков рассказал о поддержке семей белгородских участников СВО - РИА Новости, 09.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:22 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/podderzhka-1977136169.html
Гладков рассказал о поддержке семей белгородских участников СВО
Гладков рассказал о поддержке семей белгородских участников СВО - РИА Новости, 09.10.2024
Гладков рассказал о поддержке семей белгородских участников СВО
Власти Белгородской области с начала 2024 года направили 650 миллионов рублей на поддержку семей участников СВО, прежде всего, эти меры распространяются на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:22
2024-10-09T11:22
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области с начала 2024 года направили 650 миллионов рублей на поддержку семей участников СВО, прежде всего, эти меры распространяются на детей военнослужащих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Общая сумма поддержки семей участников специальной военной операции в 2024 году на все направления составила более 650 миллионов рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. В частности, при рождении ребенка семьи участников СВО получают единовременную выплату в 50 тысяч рублей. В этом году ее получили порядка 240 детей. Также более 8,5 тысячи детей получают выплаты в 3 тысячи рублей на питание ежемесячно. К началу нового учебного года 4,5 тысячи детей участников СВО получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Гладков напомнил о том, что для получения более подобной информации необходимо обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" или в органы соцзащиты по месту жительства.
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о поддержке семей белгородских участников СВО

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области с начала 2024 года направили 650 миллионов рублей на поддержку семей участников СВО, прежде всего, эти меры распространяются на детей военнослужащих, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Общая сумма поддержки семей участников специальной военной операции в 2024 году на все направления составила более 650 миллионов рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
В частности, при рождении ребенка семьи участников СВО получают единовременную выплату в 50 тысяч рублей. В этом году ее получили порядка 240 детей. Также более 8,5 тысячи детей получают выплаты в 3 тысячи рублей на питание ежемесячно. К началу нового учебного года 4,5 тысячи детей участников СВО получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей.
Гладков напомнил о том, что для получения более подобной информации необходимо обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" или в органы соцзащиты по месту жительства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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