https://ria.ru/20241009/petergof-1977264144.html

"Петергоф" представит выставки в Китае и в новых регионах России

"Петергоф" представит выставки в Китае и в новых регионах России - РИА Новости, 09.10.2024

"Петергоф" представит выставки в Китае и в новых регионах России

Музей-заповедник "Петергоф" представит в следующем году в Китае выставку "10 видов Петергофа", а в новых регионах РФ - детский интерактивный проект "Как стать... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:58

2024-10-09T17:58

2024-10-09T17:58

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Музей-заповедник "Петергоф" представит в следующем году в Китае выставку "10 видов Петергофа", а в новых регионах РФ - детский интерактивный проект "Как стать великим" о жизни Петра I и экспозицию "Петергоф возрожденный" о послевоенном восстановлении дворцово-паркового ансамбля, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."В новых субъектах РФ музей-заповедник представит детский интерактивный проект "Как стать великим", рассказывающий о жизни Петра I, а также передвижную выставку "Петергоф возрожденный" о послевоенном восстановлении дворцово-паркового ансамбля​​​. В числе зарубежных - выставка "10 видов Петергофа" в рамках года дружбы России и Китая, которая пройдет сразу в двух музеях КНР. Проект продемонстрирует китайским зрителям выдающиеся художественные произведения из коллекции музея", - рассказал генеральный директор музея Роман Ковриков в ведомстве."Петергоф" также планирует представить выставку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Подвиг возрождения" в мае 2025 года. При помощи экспериментальной застройки, современных технологий и сценографических приемов в музее воссоздадут антураж тех времен, визуализируют эвакуацию почти 13 тысяч музейных предметов. В отдельных залах продемонстрируют фрагменты разрушений, произошедших в ходе оккупации.Летом 2025 года планируется открытие выставки "Из Петергофа в Крым" в Ялте. Она будет посвящена истории кораблестроения и развития российского флота на примере яхтенной флотилии российских императоров от Петра Великого до Николая II.В Кирове музей представит проект "Многоликая Россия", посвященный многонациональному народу Российской империи. Значимую часть экспозиции составят произведения Императорского фарфорового завода и частных мануфактур XVIII - начала ХХ века. Пространство выставки дополнят интерактивные инсталляции и звуковые эффекты, благодаря которым посетители погрузятся в атмосферу разных эпох и регионов России.Всего музей подготовит более 30 выставочных проектов в следующем году.

https://ria.ru/20240923/festival-1974199225.html

https://ria.ru/20240919/buryatiyamuzeynyemarshruty-1973334527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, китай, ялта, петр i, николай i, императорский фарфоровый завод