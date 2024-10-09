https://ria.ru/20241009/peregovory-1977192747.html

Путин и Лукашенко обсудили итоги саммита СНГ и развитие экономики

Путин и Лукашенко обсудили итоги саммита СНГ и развитие экономики - РИА Новости, 09.10.2024

Путин и Лукашенко обсудили итоги саммита СНГ и развитие экономики

Владимир Путин принял в Кремле президента Белоруссии Александра Лукашенко и вручил ему высшую государственную награду России, также два лидера обсудили... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:06

2024-10-09T14:06

2024-10-09T16:34

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле президента Белоруссии Александра Лукашенко и вручил ему высшую государственную награду России, также два лидера обсудили двусторонние отношения и меры по противодействию Западу."Есть возможность поговорить о развитии наших двусторонних отношений, о строительстве Союзного государства. Мы часто с вами встречаемся, но все-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами", — сказал российский лидер.Он отметил, что Россия занимает первое место по объемам прямых инвестиций в белорусскую экономику. Кроме того, две страны могут дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации, добавил Путин.В свою очередь, Лукашенко констатировал, что у участников недавнего саммита СНГ в Москве не было расхождений по международной повестке. По словам Лукашенко, это говорит о том, что по всем темам была сделана большая работа.Белорусский лидер отметил, что на сегодняшней встрече есть всего "два-три вопроса", в которых надо расставить точки над "и". По его словам, западные страны после распада СССР хотели "удушить" Россию и Белоруссию, но новые государства сделали ставку на сохранение того взаимодействия, которое у них было."Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям и производим товары, они находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим, — от сельского хозяйства до микроэлектроники", — отметил белорусский лидер.После переговоров Путин вручил белорусскому коллеге орден Святого апостола Андрея Первозванного.Российский лидер на церемонии награждения отметил, что общими усилиями "мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество". Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России, и пожелал Путину и российскому народу новых больших побед.Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждают видных государственных и общественных деятелей, военачальников, выдающихся представителей науки, культуры, искусства и экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Указ о награждении Лукашенко Путин подписал в августе. Как следует из документа, президента Белоруссии удостоили награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, укреплении дружественных связей между народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства. Лукашенко стал пятым иностранным лидером, получившим высшую госнаграду. Первыми были Нурсултан Назарбаев, Гейдар Алиев, Си Цзиньпин и Нарендра Моди.

https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977040740.html

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

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Встреча Путина и Лукашенко в Кремле Встреча Путина и Лукашенко в Кремле. 2024-10-09T14:06 true PT1M30S

Путин вручает Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле в среду, передает корреспондент РИА Новости. Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. 2024-10-09T14:06 true PT2M42S

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире