https://ria.ru/20241009/patriot-1977085761.html

Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым

Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым - РИА Новости, 09.10.2024

Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым

Уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников "Патриота", не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:25

2024-10-09T06:25

2024-10-09T07:29

происшествия

россия

павел попов (генерал)

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977022196_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_39095bd86f32228c21f2cc2e54e1a71d.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников "Патриота", не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Накануне стало известно об уголовном деле против бывших главного бухгалтера подмосковного парка "Патриот" Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Они обвиняются в получении взятки более чем на 27,5 миллиона рублей, сообщили в СК. По версии следствия, они получили ее от компании, исполнявшей госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучков арестован, Трифоногло отправлен под домашний арест, их имущество арестовано. "Уголовные дела не связаны", — сказал собеседник агентства. Скандалы, связанные с парком "Патриот", начались еще в августе. Тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости о задержании директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. В конце августа был задержан экс-замглавы Минобороны России Павел Попов. По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Все они, по версии СК РФ, похитили бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973192937.html

https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф)