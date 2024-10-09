https://ria.ru/20241009/patriot-1977085761.html
Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым
Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым - РИА Новости, 09.10.2024
Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым
Уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников "Патриота", не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:25
2024-10-09T06:25
2024-10-09T07:29
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников "Патриота", не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Накануне стало известно об уголовном деле против бывших главного бухгалтера подмосковного парка "Патриот" Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Они обвиняются в получении взятки более чем на 27,5 миллиона рублей, сообщили в СК. По версии следствия, они получили ее от компании, исполнявшей госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучков арестован, Трифоногло отправлен под домашний арест, их имущество арестовано. "Уголовные дела не связаны", — сказал собеседник агентства. Скандалы, связанные с парком "Патриот", начались еще в августе. Тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости о задержании директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. В конце августа был задержан экс-замглавы Минобороны России Павел Попов. По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Все они, по версии СК РФ, похитили бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973192937.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о взятках в парке "Патриот" не связано с генералом Поповым
Дело о взятках экс-сотрудников "Патриота" не связано с делом генерала Попова
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников "Патриота", не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Накануне стало известно об уголовном деле против бывших главного бухгалтера подмосковного парка "Патриот" Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. Они обвиняются в получении взятки более чем на 27,5 миллиона рублей, сообщили в СК
. По версии следствия, они получили ее от компании, исполнявшей госконтракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучков арестован, Трифоногло отправлен под домашний арест, их имущество арестовано.
"Уголовные дела не связаны", — сказал собеседник агентства.
Скандалы, связанные с парком "Патриот", начались еще в августе. Тогда официальный представитель СК России Светлана Петренко
сообщила РИА Новости о задержании директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
В конце августа был задержан экс-замглавы Минобороны России Павел Попов. По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Все они, по версии СК РФ, похитили бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей.