https://ria.ru/20241009/palestina-1977167023.html

ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ

ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ

Движения ФАТХ и ХАМАС начали встречу в египетской столице Каире для урегулирования внутрипалестинских вопросов, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:03

2024-10-09T13:03

2024-10-09T13:03

в мире

палестина

пекин

каир (город)

махмуд аббас

хамас

палестинская национальная администрация

фатх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg

КАИР, 9 окт - РИА Новости. Движения ФАТХ и ХАМАС начали встречу в египетской столице Каире для урегулирования внутрипалестинских вопросов, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. "В Каире началась встреча движений ФАТХ и ХАМАС для урегулирования внутрипалестинских дел в свете нынешней ситуации", - заявили источники. Источники добавили, что на встрече обсуждаются механизм работы комитета по управлению погранпереходами в Газе, а также вопросы здравоохранения, помощи, социального развития и образования. Телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники, утверждал, что между ФАТХ и ХАМАС есть договоренность о формировании комитета по управлению сектором Газа. Сами движения пока не делали официальных заявлений по проходящим в Каире переговорам. В конце августа госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила РИА Новости, что палестинские власти предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа. В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом. Во второй половине июля представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства по итогам межпалестинского диалога в Пекине. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.

https://ria.ru/20241009/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240723/hamas-1961378436.html

https://ria.ru/20240927/palestina-1975097281.html

палестина

пекин

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, пекин, каир (город), махмуд аббас, хамас, палестинская национальная администрация, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году