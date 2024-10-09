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ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
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13:03 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/palestina-1977167023.html
ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ
ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ
Движения ФАТХ и ХАМАС начали встречу в египетской столице Каире для урегулирования внутрипалестинских вопросов, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:03
2024-10-09T13:03
в мире
палестина
пекин
каир (город)
махмуд аббас
хамас
палестинская национальная администрация
фатх
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Движения ФАТХ и ХАМАС начали встречу в египетской столице Каире для урегулирования внутрипалестинских вопросов, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. "В Каире началась встреча движений ФАТХ и ХАМАС для урегулирования внутрипалестинских дел в свете нынешней ситуации", - заявили источники. Источники добавили, что на встрече обсуждаются механизм работы комитета по управлению погранпереходами в Газе, а также вопросы здравоохранения, помощи, социального развития и образования. Телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники, утверждал, что между ФАТХ и ХАМАС есть договоренность о формировании комитета по управлению сектором Газа. Сами движения пока не делали официальных заявлений по проходящим в Каире переговорам. В конце августа госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила РИА Новости, что палестинские власти предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа. В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом. Во второй половине июля представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства по итогам межпалестинского диалога в Пекине. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
https://ria.ru/20241009/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, пекин, каир (город), махмуд аббас, хамас, палестинская национальная администрация, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Пекин, Каир (город), Махмуд Аббас, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, ФАТХ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Каире, сообщили СМИ

СМИ: ФАТХ и ХАМАС начали обсуждение урегулирования внутрипалестинских вопросов

© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Движения ФАТХ и ХАМАС начали встречу в египетской столице Каире для урегулирования внутрипалестинских вопросов, сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.
"В Каире началась встреча движений ФАТХ и ХАМАС для урегулирования внутрипалестинских дел в свете нынешней ситуации", - заявили источники.
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Источники добавили, что на встрече обсуждаются механизм работы комитета по управлению погранпереходами в Газе, а также вопросы здравоохранения, помощи, социального развития и образования.
Телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на источники, утверждал, что между ФАТХ и ХАМАС есть договоренность о формировании комитета по управлению сектором Газа. Сами движения пока не делали официальных заявлений по проходящим в Каире переговорам.
В конце августа госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила РИА Новости, что палестинские власти предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа.
В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом.
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Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
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