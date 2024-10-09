https://ria.ru/20241009/ozho-1977250654.html

Захарова обвинила технический секретариат ОЗХО в двойных стандартах

Захарова обвинила технический секретариат ОЗХО в двойных стандартах - РИА Новости, 09.10.2024

Захарова обвинила технический секретариат ОЗХО в двойных стандартах

Россия фиксирует использование техническим секретариатом ОЗХО двойных стандартов, там с недавнего времени доминируют страны НАТО и ЕС, заявила на брифинге... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:59

2024-10-09T16:59

2024-10-09T16:59

в мире

россия

сирия

москва

мария захарова

организация по запрещению химического оружия

нато

евросоюз

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия фиксирует использование техническим секретариатом ОЗХО двойных стандартов, там с недавнего времени доминируют страны НАТО и ЕС, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы фиксируем в очередной раз, что технический секретариат исповедует двойные стандарты, разрушая природу, дух и смысл ОЗХО. Теперь эти стандарты в очередной раз предпринимаются и в отношении нашей страны, и в отношении Сирии, тоже понятно почему, потому что в техническом секретариате ОЗХО с недавнего времени доминируют представители натовских и есовских стран или выдвиженцы стран сателлитов", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что Москва фиксирует атмосферу нетерпимости по отношению к тем, кто опирается на факты и ещё в состоянии занимать применительно к конвенции по запрещению химического оружия независимую позицию. "Наша страна и наши единомышленники, мы будем продолжать предпринимать всё возможное, все возможные усилия для того, чтобы защитить целостность КЗХО", - заключила она.

https://ria.ru/20241007/mid-1976837726.html

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сирия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сирия, москва, мария захарова, организация по запрещению химического оружия, нато, евросоюз