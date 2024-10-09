Захарова обвинила технический секретариат ОЗХО в двойных стандартах
Захарова: в ОЗХО исповедуют двойные стандарты, разрушая дух и смысл организации
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия фиксирует использование техническим секретариатом ОЗХО двойных стандартов, там с недавнего времени доминируют страны НАТО и ЕС, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы фиксируем в очередной раз, что технический секретариат исповедует двойные стандарты, разрушая природу, дух и смысл ОЗХО. Теперь эти стандарты в очередной раз предпринимаются и в отношении нашей страны, и в отношении Сирии, тоже понятно почему, потому что в техническом секретариате ОЗХО с недавнего времени доминируют представители натовских и есовских стран или выдвиженцы стран сателлитов", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что Москва фиксирует атмосферу нетерпимости по отношению к тем, кто опирается на факты и ещё в состоянии занимать применительно к конвенции по запрещению химического оружия независимую позицию.
"Наша страна и наши единомышленники, мы будем продолжать предпринимать всё возможное, все возможные усилия для того, чтобы защитить целостность КЗХО", - заключила она.