https://ria.ru/20241009/otvet-1977233675.html

МИД прокомментировал ответ УВКПЧ про свободу вероисповедания на Украине

МИД прокомментировал ответ УВКПЧ про свободу вероисповедания на Украине - РИА Новости, 09.10.2024

МИД прокомментировал ответ УВКПЧ про свободу вероисповедания на Украине

МИД России получил "отписку" от УВКПЧ на запрос Москвы по поводу нарушения Киевом свободы вероисповедания на Украине, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:00

2024-10-09T16:00

2024-10-09T16:36

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. МИД России получил "отписку" от УВКПЧ на запрос Москвы по поводу нарушения Киевом свободы вероисповедания на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В МИД поступил ответ Верховного комиссара ООН по правам человека, он изначально является гражданином Австрии, Фолькер Тюрк. Это ответ на обращение российской стороны по поводу грубейшего нарушения Украины своих международных обязательств в области обеспечения свободы вероисповедания (...) Вынуждены констатировать, что мы получили очередную дежурную отписку, в ней по касательной сказано, что управление верховного комиссара ООН по правам человека якобы отслеживает ситуацию с УПЦ и уже якобы выражал свои озабоченности по поводу потенциально дискриминационного характера принятых киевским режимом мер и призывал украинские власти обеспечить преследуемым лицам доступ к справедливому судебному разбирательству", - сказала она в ходе брифинга.Захарова пояснила, что в запросе России речь шла о подписанном Зеленским законе "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который на самом деле открывал дорогу для полного запрета и уничтожения канонической украинской православной церкви."Этот закон, по сути, лишал миллионы христиан на Украине возможности исповедовать свою религию", - добавила она.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976901803.html

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