https://ria.ru/20241009/oruzhie-1977193932.html

Швейцария согласилась позже получить противотанковое оружие из-за Украины

Швейцария согласилась позже получить противотанковое оружие из-за Украины - РИА Новости, 09.10.2024

Швейцария согласилась позже получить противотанковое оружие из-за Украины

Швейцария согласилась перенести получение своего заказа на противотанковое оружие RGW 90 от немецкого производителя Dynamit Nobel Defense GmbH на 2026 год,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:07

2024-10-09T14:07

2024-10-09T14:07

специальная военная операция на украине

украина

россия

берн (кантон)

сергей гармонин

михаил кокорич

сергей лавров

нато

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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Швейцария согласилась перенести получение своего заказа на противотанковое оружие RGW 90 от немецкого производителя Dynamit Nobel Defense GmbH на 2026 год, чтобы это оружие было отправлено Германией на Украину, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Решение о приобретении противотанкового наплечного вооружения RGW 90 от немецкого производителя Dynamit Nobel Defence GmbH было принято в рамках программы вооружения на 2016 год. Их доставка осуществляется поэтапно, с 2024 по 2025 год. Поскольку первые два транша были доставлены в соответствии с планом, систему можно было внедрить в войсках. Дата поставки последнего транша была согласована с Германией, которая намерена передать это оружие Украине. Следовательно, оставшееся оружие будет доставлено в Швейцарию в 2026 году, то есть примерно на год позже, чем планировалось", - сказано в документе. Власти Швейцарии считают, что обмен датами поставки может быть осуществлен при соблюдении нейтралитета, поскольку это оружие никогда не будет находиться на швейцарской территории и, следовательно, не подпадает под действие положений закона о военном имуществе. "Запросы такого рода дают Швейцарии возможность оказывать поддержку своим основным партнерам, не нарушая принципа нейтралитета и не испытывая последствий в связи с введением систем вооружений. Таким образом, Швейцария подтверждает свое намерение укреплять международное сотрудничество в области политики безопасности", - отмечается в документе. Швейцарские власти в мае 2024 года начали консультации до сентября, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в ведущие боевые действия страны в "исключительных обстоятельствах", "не нарушая права на нейтралитет". В декабре в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html

https://ria.ru/20240918/shveytsariya-1973420179.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, берн (кантон), сергей гармонин, михаил кокорич, сергей лавров, нато, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), в мире