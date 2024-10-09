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Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel" - РИА Новости, 09.10.2024
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Оренбургская область
 
15:08 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977218493.html
Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel"
Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel" - РИА Новости, 09.10.2024
Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel"
Оренбургская область презентовала свой туристический потенциал в Екатеринбурге на Международной туристической выставке "Expotravel-2024", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:08
2024-10-09T15:08
оренбургская область
оренбургская область
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оренбургская область презентовала свой туристический потенциал в Екатеринбурге на Международной туристической выставке "Expotravel-2024", сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что в выставке приняло участие более 120 экспонентов, в том числе представители регионов РФ и зарубежных стран. Центр развития туризма Оренбургской области презентовал национальный маршрут "Горизонты открытий". Он проходит по территориям Беляевского и Саракташского районов, города Оренбурга, дополняется экскурсионной программой в Соль-Илецком городском округе, посещением интерактивного музея "Казачий курень". Национальный туристский маршрут "Горизонты открытий" – обладатель Гран-при Всероссийской туристской премии "Маршрут года" и победитель в номинации "Главный маршрут". "По итогам прошлого сезона маршрут привлек более 600 человек. Это путешественники из Москвы, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртии и Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Кроме того, большой интерес у посетителей Международной туристской выставки "Expotravel-2024" вызвали комплекс "Соленые озера", легендарное золото сарматов, оренбургский пуховый платок и национальный парк "Бузулукский бор".
https://ria.ru/20241009/orenburg-1977177019.html
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оренбургская область, екатеринбург, россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Екатеринбург, Россия

Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel"

CC BY-SA 3.0 / Игорь Шпиленок / Река Боровка в Бузулукском бору, Оренбургская область
Река Боровка в Бузулукском бору, Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Игорь Шпиленок /
Река Боровка в Бузулукском бору, Оренбургская область
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оренбургская область презентовала свой туристический потенциал в Екатеринбурге на Международной туристической выставке "Expotravel-2024", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что в выставке приняло участие более 120 экспонентов, в том числе представители регионов РФ и зарубежных стран.
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Центр развития туризма Оренбургской области презентовал национальный маршрут "Горизонты открытий". Он проходит по территориям Беляевского и Саракташского районов, города Оренбурга, дополняется экскурсионной программой в Соль-Илецком городском округе, посещением интерактивного музея "Казачий курень".
Национальный туристский маршрут "Горизонты открытий" – обладатель Гран-при Всероссийской туристской премии "Маршрут года" и победитель в номинации "Главный маршрут".
"По итогам прошлого сезона маршрут привлек более 600 человек. Это путешественники из Москвы, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртии и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
Кроме того, большой интерес у посетителей Международной туристской выставки "Expotravel-2024" вызвали комплекс "Соленые озера", легендарное золото сарматов, оренбургский пуховый платок и национальный парк "Бузулукский бор".
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Оренбургская областьОренбургская областьЕкатеринбургРоссия
 
 
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