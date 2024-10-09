https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977218493.html

Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel"

Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel" - РИА Новости, 09.10.2024

Оренбуржье представило туристический потенциал на выставке "Expotravel"

Оренбургская область презентовала свой туристический потенциал в Екатеринбурге на Международной туристической выставке "Expotravel-2024", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:08

2024-10-09T15:08

2024-10-09T15:08

оренбургская область

оренбургская область

екатеринбург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898898120_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_44776ecef4618d331526f9e982800f53.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оренбургская область презентовала свой туристический потенциал в Екатеринбурге на Международной туристической выставке "Expotravel-2024", сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что в выставке приняло участие более 120 экспонентов, в том числе представители регионов РФ и зарубежных стран. Центр развития туризма Оренбургской области презентовал национальный маршрут "Горизонты открытий". Он проходит по территориям Беляевского и Саракташского районов, города Оренбурга, дополняется экскурсионной программой в Соль-Илецком городском округе, посещением интерактивного музея "Казачий курень". Национальный туристский маршрут "Горизонты открытий" – обладатель Гран-при Всероссийской туристской премии "Маршрут года" и победитель в номинации "Главный маршрут". "По итогам прошлого сезона маршрут привлек более 600 человек. Это путешественники из Москвы, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртии и Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Кроме того, большой интерес у посетителей Международной туристской выставки "Expotravel-2024" вызвали комплекс "Соленые озера", легендарное золото сарматов, оренбургский пуховый платок и национальный парк "Бузулукский бор".

https://ria.ru/20241009/orenburg-1977177019.html

https://ria.ru/20240927/pasler-1975056844.html

оренбургская область

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, екатеринбург, россия