https://ria.ru/20241009/orenburg-1977177019.html

В Оренбурге открыли самый большой музыкальный фонтан региона

В Оренбурге открыли самый большой музыкальный фонтан региона - РИА Новости, 09.10.2024

В Оренбурге открыли самый большой музыкальный фонтан региона

Самый большой в регионе музыкальный фонтан появился в новом общественном пространстве на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской в Оренбурге, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:22

2024-10-09T13:22

2024-10-09T13:22

оренбургская область

общество

оренбург

денис паслер

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самый большой в регионе музыкальный фонтан появился в новом общественном пространстве на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской в Оренбурге, сообщил губернатор Денис Паслер. "Было огромное количество запросов, чтобы этот участок земли на главных улицах города отдать под торговый центр или застройку. В 2021-м году мы провели градсовет и зафиксировали, что здесь обязательно должно появиться городское общественное пространство. Проект обошелся в 350 миллионов рублей", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он особо отметил реакцию горожан. На площади собрались сотни оренбуржцев. Многие делились положительными откликами. "Уверен, эта территория будет востребована у жителей", - заявил глава региона. И добавил, что в разных районах города и в пешей доступности есть такие пространства: городской парк "Березка", парк имени Ленина, тропа здоровья, набережная, которую мы обязательно восстановим. "Мы видим, что у жителей большой запрос на новые благоустроенные территории. Поэтому, несмотря на ликвидацию последствий паводка в этом году и все расходы, связанные с этими мероприятиями, мы не сокращали финансирование на проекты благоустройства в разных территориях Оренбуржья", - написал Паслер. Отмечается, что эти пространства доступны всем и формируют новые привычки, новые маршруты и создают новую городскую культуру.

https://ria.ru/20241007/orenburzhe-1976813510.html

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общество, оренбург, денис паслер