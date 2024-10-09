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В Оренбурге открыли самый большой музыкальный фонтан региона
В Оренбурге открыли самый большой музыкальный фонтан региона - РИА Новости, 09.10.2024
В Оренбурге открыли самый большой музыкальный фонтан региона
Самый большой в регионе музыкальный фонтан появился в новом общественном пространстве на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской в Оренбурге, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:22
2024-10-09T13:22
2024-10-09T13:22
оренбургская область
общество
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денис паслер
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самый большой в регионе музыкальный фонтан появился в новом общественном пространстве на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской в Оренбурге, сообщил губернатор Денис Паслер. "Было огромное количество запросов, чтобы этот участок земли на главных улицах города отдать под торговый центр или застройку. В 2021-м году мы провели градсовет и зафиксировали, что здесь обязательно должно появиться городское общественное пространство. Проект обошелся в 350 миллионов рублей", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он особо отметил реакцию горожан. На площади собрались сотни оренбуржцев. Многие делились положительными откликами. "Уверен, эта территория будет востребована у жителей", - заявил глава региона. И добавил, что в разных районах города и в пешей доступности есть такие пространства: городской парк "Березка", парк имени Ленина, тропа здоровья, набережная, которую мы обязательно восстановим. "Мы видим, что у жителей большой запрос на новые благоустроенные территории. Поэтому, несмотря на ликвидацию последствий паводка в этом году и все расходы, связанные с этими мероприятиями, мы не сокращали финансирование на проекты благоустройства в разных территориях Оренбуржья", - написал Паслер. Отмечается, что эти пространства доступны всем и формируют новые привычки, новые маршруты и создают новую городскую культуру.
https://ria.ru/20241007/orenburzhe-1976813510.html
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общество, оренбург, денис паслер
Оренбургская область, Общество, Оренбург, Денис Паслер
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самый большой в регионе музыкальный фонтан появился в новом общественном пространстве на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской в Оренбурге, сообщил губернатор Денис Паслер.
"Было огромное количество запросов, чтобы этот участок земли на главных улицах города отдать под торговый центр или застройку. В 2021-м году мы провели градсовет и зафиксировали, что здесь обязательно должно появиться городское общественное пространство. Проект обошелся в 350 миллионов рублей", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он особо отметил реакцию горожан. На площади собрались сотни оренбуржцев. Многие делились положительными откликами. "Уверен, эта территория будет востребована у жителей", - заявил глава региона.
И добавил, что в разных районах города и в пешей доступности есть такие пространства: городской парк "Березка", парк имени Ленина, тропа здоровья, набережная, которую мы обязательно восстановим.
"Мы видим, что у жителей большой запрос на новые благоустроенные территории. Поэтому, несмотря на ликвидацию последствий паводка в этом году и все расходы, связанные с этими мероприятиями, мы не сокращали финансирование на проекты благоустройства в разных территориях Оренбуржья", - написал Паслер.
Отмечается, что эти пространства доступны всем и формируют новые привычки, новые маршруты и создают новую городскую культуру.