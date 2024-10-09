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Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена - РИА Новости, 09.10.2024
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12:16 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/orban-1977152125.html
Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена
Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена - РИА Новости, 09.10.2024
Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена
Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктор Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, а Сербию принять РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:16
2024-10-09T12:16
в мире
сербия
венгрия
болгария
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
шенгенская зона
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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктор Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, а Сербию принять в ЕС. "Венгерское председательство рекомендует не только укрепление и расширение Шенгенской зоны, но и полноценное присоединение Болгарии и Румынии до конца года", - сказал Орбан, представляя программу венгерского председательства в Европарламенте, трансляцию вёл телеканал HirTV. Венгерский премьер также предложил создать систему регулярных Шенгенских саммитов с участием глав государств и правительств Шенгенской зоны для разрешения кризисной ситуации. "По мнению председательствующей Венгрии, ускорение присоединения Западных Балкан к ЕС является ключевым вопросом европейской безопасности. Интеграция региона выгодна ЕС с точки зрения экономики, безопасности и геополитики. Мы должны обратить особое внимание на Сербию. Балканы не могут быть стабилизированы без включения Сербии. Пока Сербия не станет членом Евросоюза, Балканы останутся нестабильным регионом", - отметил он. По его словам, ряд стран-кандидатов уже соответствует условиям для дальнейшей евроинтеграции, но между странами-членами "отсутствует политический консенсус". Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html
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в мире, сербия, венгрия, болгария, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, шенгенская зона, европарламент
В мире, Сербия, Венгрия, Болгария, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Шенгенская зона, Европарламент
Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена

Орбан призвал принять Болгарию и Румынию в Шенген, а Сербию в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктор Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, а Сербию принять в ЕС.
"Венгерское председательство рекомендует не только укрепление и расширение Шенгенской зоны, но и полноценное присоединение Болгарии и Румынии до конца года", - сказал Орбан, представляя программу венгерского председательства в Европарламенте, трансляцию вёл телеканал HirTV.
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Венгерский премьер также предложил создать систему регулярных Шенгенских саммитов с участием глав государств и правительств Шенгенской зоны для разрешения кризисной ситуации.
"По мнению председательствующей Венгрии, ускорение присоединения Западных Балкан к ЕС является ключевым вопросом европейской безопасности. Интеграция региона выгодна ЕС с точки зрения экономики, безопасности и геополитики. Мы должны обратить особое внимание на Сербию. Балканы не могут быть стабилизированы без включения Сербии. Пока Сербия не станет членом Евросоюза, Балканы останутся нестабильным регионом", - отметил он.
По его словам, ряд стран-кандидатов уже соответствует условиям для дальнейшей евроинтеграции, но между странами-членами "отсутствует политический консенсус".
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Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
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