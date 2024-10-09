https://ria.ru/20241009/orban-1977152125.html

Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена

Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена - РИА Новости, 09.10.2024

Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена

Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктор Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, а Сербию принять РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:16

2024-10-09T12:16

2024-10-09T12:16

в мире

сербия

венгрия

болгария

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

шенгенская зона

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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктор Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, а Сербию принять в ЕС. "Венгерское председательство рекомендует не только укрепление и расширение Шенгенской зоны, но и полноценное присоединение Болгарии и Румынии до конца года", - сказал Орбан, представляя программу венгерского председательства в Европарламенте, трансляцию вёл телеканал HirTV. Венгерский премьер также предложил создать систему регулярных Шенгенских саммитов с участием глав государств и правительств Шенгенской зоны для разрешения кризисной ситуации. "По мнению председательствующей Венгрии, ускорение присоединения Западных Балкан к ЕС является ключевым вопросом европейской безопасности. Интеграция региона выгодна ЕС с точки зрения экономики, безопасности и геополитики. Мы должны обратить особое внимание на Сербию. Балканы не могут быть стабилизированы без включения Сербии. Пока Сербия не станет членом Евросоюза, Балканы останутся нестабильным регионом", - отметил он. По его словам, ряд стран-кандидатов уже соответствует условиям для дальнейшей евроинтеграции, но между странами-членами "отсутствует политический консенсус". Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".

https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

https://ria.ru/20240916/evropa-1972535161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, венгрия, болгария, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, шенгенская зона, европарламент