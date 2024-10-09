Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгена
Орбан призвал принять Болгарию и Румынию в Шенген, а Сербию в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктор Орбан призвал сделать Болгарию и Румынию полноправными членами Шенгенской зоны, а Сербию принять в ЕС.
"Венгерское председательство рекомендует не только укрепление и расширение Шенгенской зоны, но и полноценное присоединение Болгарии и Румынии до конца года", - сказал Орбан, представляя программу венгерского председательства в Европарламенте, трансляцию вёл телеканал HirTV.
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Венгерский премьер также предложил создать систему регулярных Шенгенских саммитов с участием глав государств и правительств Шенгенской зоны для разрешения кризисной ситуации.
"По мнению председательствующей Венгрии, ускорение присоединения Западных Балкан к ЕС является ключевым вопросом европейской безопасности. Интеграция региона выгодна ЕС с точки зрения экономики, безопасности и геополитики. Мы должны обратить особое внимание на Сербию. Балканы не могут быть стабилизированы без включения Сербии. Пока Сербия не станет членом Евросоюза, Балканы останутся нестабильным регионом", - отметил он.
По его словам, ряд стран-кандидатов уже соответствует условиям для дальнейшей евроинтеграции, но между странами-членами "отсутствует политический консенсус".
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
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