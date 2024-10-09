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В ООН прокомментировали ситуацию с правами человека на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
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19:06 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/oon-1977276403.html
В ООН прокомментировали ситуацию с правами человека на Украине
В ООН прокомментировали ситуацию с правами человека на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
В ООН прокомментировали ситуацию с правами человека на Украине
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно изучает все документы, направленные Россией в организацию о ситуации с правами... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:06
2024-10-09T19:06
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно изучает все документы, направленные Россией в организацию о ситуации с правами человека на Украине, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. Накануне представитель российской дипмиссии при ООН в Женеве Ярослав Еремин заявил на Совете ООН по правам человека, что УВКПЧ не раскрывает реальную ситуацию с правами человека на Украине и не включает в свои отчеты тысячи страниц документов, присланных Россией по этому вопросу. "Мы получили многочисленные материалы из Российской Федерации (о ситуации с правами человека в Украине - ред.), которые мы всегда внимательно изучаем, но на сегодняшний день мы не получили ничего конкретного о вторжении (ВСУ – ред.) в Курскую область", - сказала она. Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
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в мире, киев, россия, геннадий гатилов
В мире, Киев, Россия, Геннадий Гатилов
В ООН прокомментировали ситуацию с правами человека на Украине

УВКПЧ внимательно изучает документы РФ о ситуации с правами человека на Украине

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно изучает все документы, направленные Россией в организацию о ситуации с правами человека на Украине, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
Накануне представитель российской дипмиссии при ООН в Женеве Ярослав Еремин заявил на Совете ООН по правам человека, что УВКПЧ не раскрывает реальную ситуацию с правами человека на Украине и не включает в свои отчеты тысячи страниц документов, присланных Россией по этому вопросу.
"Мы получили многочисленные материалы из Российской Федерации (о ситуации с правами человека в Украине - ред.), которые мы всегда внимательно изучаем, но на сегодняшний день мы не получили ничего конкретного о вторжении (ВСУ – ред.) в Курскую область", - сказала она.
Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
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