https://ria.ru/20241009/ogon--1977269962.html
В Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке
В Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке - РИА Новости, 09.10.2024
В Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке
Открытое горение на рынке в подмосковном Ногинске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:32
2024-10-09T18:32
2024-10-09T18:38
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Открытое горение на рынке в подмосковном Ногинске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что пожар в здании Центрального рынка распространился по всей площади - на 3 тысячах "квадратов". Пострадавших в результате пожара на рынке, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.
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Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске
2024-10-09T18:32
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ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке
МЧС РФ: в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке