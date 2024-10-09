https://ria.ru/20241009/ogon--1977269962.html

В Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке

В Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке - РИА Новости, 09.10.2024

В Ногинске потушили открытый огонь на центральном рынке

Открытое горение на рынке в подмосковном Ногинске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:32

2024-10-09T18:32

2024-10-09T18:38

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Открытое горение на рынке в подмосковном Ногинске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что пожар в здании Центрального рынка распространился по всей площади - на 3 тысячах "квадратов". Пострадавших в результате пожара на рынке, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241009/pozhar-1977256890.html

ногинск

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Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске Кадры тушения центрального рынка в подмосковном Ногинске 2024-10-09T18:32 true PT0M30S

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ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия