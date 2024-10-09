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Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате - РИА Новости, 09.10.2024
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19:39 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/obvinenie-1977283886.html
Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате
Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате - РИА Новости, 09.10.2024
Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате
Сотрудники УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело о растрате более 2,8 миллиона рублей в отношении директора Передовой инженерной школы (ПИШ)... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:39
2024-10-09T19:39
томская область
россия
томск
томский политехнический университет
общество
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НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело о растрате более 2,8 миллиона рублей в отношении директора Передовой инженерной школы (ПИШ) "Интеллектуальные энергетические системы" Томского политехнического университета, сообщает в среду пресс-служба управления. "Выявлена и пресечена противоправная деятельность директора Передовой инженерной школы "Интеллектуальные энергетические системы" ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", - говорится в сообщении. Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. "Согласно полученным сведениям, фигурант уголовного дела присвоил бюджетные денежные средства, выделенные в рамках национального проекта "Наука и университеты", и выплатил их себе в виде заработной платы. Общая сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей", - сообщили в УФСБ. Решением Кировского районного суда Томска в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
https://ria.ru/20241009/sk-1977280108.html
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томская область, россия, томск, томский политехнический университет, общество
Томская область, Россия, Томск, Томский политехнический университет, Общество
Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате

УФСБ: директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело о растрате более 2,8 миллиона рублей в отношении директора Передовой инженерной школы (ПИШ) "Интеллектуальные энергетические системы" Томского политехнического университета, сообщает в среду пресс-служба управления.
"Выявлена и пресечена противоправная деятельность директора Передовой инженерной школы "Интеллектуальные энергетические системы" ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", - говорится в сообщении.
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Жена экс-главы района Дагестана задержана по делу о растрате
Вчера, 19:20
Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
"Согласно полученным сведениям, фигурант уголовного дела присвоил бюджетные денежные средства, выделенные в рамках национального проекта "Наука и университеты", и выплатил их себе в виде заработной платы. Общая сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей", - сообщили в УФСБ.
Решением Кировского районного суда Томска в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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Суд в Москве арестовал экс-депутата Шилкина по делу о растрате
26 сентября, 18:38
 
Томская областьРоссияТомскТомский политехнический университетОбщество
 
 
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