https://ria.ru/20241009/obvinenie-1977283886.html

Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате

Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате - РИА Новости, 09.10.2024

Директора Передовой инженерной школы Томского политеха обвинили в растрате

Сотрудники УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело о растрате более 2,8 миллиона рублей в отношении директора Передовой инженерной школы (ПИШ)... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:39

2024-10-09T19:39

2024-10-09T19:39

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томск

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НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Томской области возбудили уголовное дело о растрате более 2,8 миллиона рублей в отношении директора Передовой инженерной школы (ПИШ) "Интеллектуальные энергетические системы" Томского политехнического университета, сообщает в среду пресс-служба управления. "Выявлена и пресечена противоправная деятельность директора Передовой инженерной школы "Интеллектуальные энергетические системы" ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", - говорится в сообщении. Следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. "Согласно полученным сведениям, фигурант уголовного дела присвоил бюджетные денежные средства, выделенные в рамках национального проекта "Наука и университеты", и выплатил их себе в виде заработной платы. Общая сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей", - сообщили в УФСБ. Решением Кировского районного суда Томска в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20241009/sk-1977280108.html

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томская область, россия, томск, томский политехнический университет, общество