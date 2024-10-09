ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области
Сальдо: ВСУ обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска подвергли поселок Днепряны на левом берегу Херсонской области непрерывному минометному обстрелу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области
Последствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области
"Со вчерашнего вечера посёлок городского типа Днепряны находится под непрерывным миномётным огнём противника. Также враг активно использует дроны-камикадзе", - написал Сальдо.
По его словам, несколько жилых домов местных жителей получили сильные повреждения. Жертв и пострадавших нет.
Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже противник предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
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