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ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 09.10.2024 (обновлено: 11:57 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/obstrel-1977145018.html
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2024
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области
Украинские войска подвергли поселок Днепряны на левом берегу Херсонской области непрерывному минометному обстрелу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:52
2024-10-09T11:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска подвергли поселок Днепряны на левом берегу Херсонской области непрерывному минометному обстрелу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области. "Со вчерашнего вечера посёлок городского типа Днепряны находится под непрерывным миномётным огнём противника. Также враг активно использует дроны-камикадзе", - написал Сальдо. По его словам, несколько жилых домов местных жителей получили сильные повреждения. Жертв и пострадавших нет. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже противник предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области
Последствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска подвергли поселок Днепряны на левом берегу Херсонской области непрерывному минометному обстрелу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области
Последствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области
"Со вчерашнего вечера посёлок городского типа Днепряны находится под непрерывным миномётным огнём противника. Также враг активно использует дроны-камикадзе", - написал Сальдо.
По его словам, несколько жилых домов местных жителей получили сильные повреждения. Жертв и пострадавших нет.
Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже противник предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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