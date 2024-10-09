https://ria.ru/20241009/obstrel-1977145018.html

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2024

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области

Украинские войска подвергли поселок Днепряны на левом берегу Херсонской области непрерывному минометному обстрелу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:52

2024-10-09T11:52

2024-10-09T11:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска подвергли поселок Днепряны на левом берегу Херсонской области непрерывному минометному обстрелу, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области. "Со вчерашнего вечера посёлок городского типа Днепряны находится под непрерывным миномётным огнём противника. Также враг активно использует дроны-камикадзе", - написал Сальдо. По его словам, несколько жилых домов местных жителей получили сильные повреждения. Жертв и пострадавших нет. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже противник предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия