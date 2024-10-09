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Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта - РИА Новости, 09.10.2024
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11:12 09.10.2024 (обновлено: 12:16 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/obsledovanie-1977036889.html
Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта
Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта - РИА Новости, 09.10.2024
Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта
Примерно 100 жителей Москвы прошли бесплатное обследование на риск возникновения инсульта в рамках проекта "15 лет с открытым сердцем", приуроченного к... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:12
2024-10-09T12:16
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МОСКВА, 9 окт – пресс-служба ЗАО "Эвалар". Примерно 100 жителей Москвы прошли бесплатное обследование на риск возникновения инсульта в рамках проекта "15 лет с открытым сердцем", приуроченного к 15-летнему юбилею аптечной сети "Эвалар" . Первый этап акции прошел в Москве при поддержке Фонда борьбы с инсультом ОРБИ.В конце сентября все желающие могли пройти бесплатную диагностику на факторы риска инсульта. Мероприятие проходило в московской сети аптек "Эвалар" и собрало порядка 100 человек. Кардиологи и УЗИ-специалисты, которых пригласил Фонд борьбы с инсультом ОРБИ, проводили обследование на протяжении восьми часов. Оценка происходила на основании сбора анамнеза, измерения давления, пульса и проведения УЗИ сосудов, расположенных в шейном отделе. По итогам обследования проводилась консультация с врачом-кардиологом. У 36% участников были обнаружены предпосылки к развитию недуга. Директор фонда Екатерина Милова подчеркнула важность информированности о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у населения."По нашим данным, в Москве ежегодно регистрируется порядка 320 тысяч случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы. По статистике, именно заболевания сердца и сосудов в 50% случаев являются причиной летальных исходов. Инсульт же является одной из основных форм проявления сердечно-сосудистых заболеваний. В 2023 году в Москве было зарегистрировано более 22 тысяч пациентов, пострадавших от инсульта. Именно поэтому очень важно своевременно диагностировать и принимать меры по предотвращению этого заболевания. Такие акции дают возможность людям больше узнать об инсульте, и о том, как его предотвратить. Кроме того, такие проекты позволяют людям без записи, талонов и долгих очередей узнать о состоянии своего здоровья", - отметила Милова.Аптечная сеть "Эвалар" на сегодняшний день объединяет 48 собственных аптек и представлена в таких регионах России, как Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Новосибирская и Волгоградская области. Сеть входит в рейтинг топ-100 аптечных сетей России.Реклама, ЗАО "Эвалар", Erid: F7NfYUJCUneP2WvXeYL5
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта

© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта
Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
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МОСКВА, 9 окт – пресс-служба ЗАО "Эвалар". Примерно 100 жителей Москвы прошли бесплатное обследование на риск возникновения инсульта в рамках проекта "15 лет с открытым сердцем", приуроченного к 15-летнему юбилею аптечной сети "Эвалар" . Первый этап акции прошел в Москве при поддержке Фонда борьбы с инсультом ОРБИ.
В конце сентября все желающие могли пройти бесплатную диагностику на факторы риска инсульта. Мероприятие проходило в московской сети аптек "Эвалар" и собрало порядка 100 человек. Кардиологи и УЗИ-специалисты, которых пригласил Фонд борьбы с инсультом ОРБИ, проводили обследование на протяжении восьми часов. Оценка происходила на основании сбора анамнеза, измерения давления, пульса и проведения УЗИ сосудов, расположенных в шейном отделе. По итогам обследования проводилась консультация с врачом-кардиологом. У 36% участников были обнаружены предпосылки к развитию недуга.
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта
Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Около 100 москвичей бесплатно обследовались на риск возникновения инсульта
Директор фонда Екатерина Милова подчеркнула важность информированности о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у населения.
"По нашим данным, в Москве ежегодно регистрируется порядка 320 тысяч случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы. По статистике, именно заболевания сердца и сосудов в 50% случаев являются причиной летальных исходов. Инсульт же является одной из основных форм проявления сердечно-сосудистых заболеваний. В 2023 году в Москве было зарегистрировано более 22 тысяч пациентов, пострадавших от инсульта. Именно поэтому очень важно своевременно диагностировать и принимать меры по предотвращению этого заболевания. Такие акции дают возможность людям больше узнать об инсульте, и о том, как его предотвратить. Кроме того, такие проекты позволяют людям без записи, талонов и долгих очередей узнать о состоянии своего здоровья", - отметила Милова.
Аптечная сеть "Эвалар" на сегодняшний день объединяет 48 собственных аптек и представлена в таких регионах России, как Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Новосибирская и Волгоградская области. Сеть входит в рейтинг топ-100 аптечных сетей России.
Реклама, ЗАО "Эвалар", Erid: F7NfYUJCUneP2WvXeYL5
 
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