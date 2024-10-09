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В Полтавской области пострадал промышленный объект

В Полтавской области пострадал промышленный объект - РИА Новости, 09.10.2024

В Полтавской области пострадал промышленный объект

Промышленный объект поврежден в Полтавской области, сообщил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:36

2024-10-09T09:36

2024-10-09T09:36

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Полтавской области, сообщил глава местной областной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. По словам чиновника, накануне вечером по объектам региона была нанесена серия ударов с применением баллистических ракет, в результате чего был поражен объект промышленности. "Есть повреждения промышленного объекта в области", - говорится в сообщении. Тип объекта не уточняется, отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

полтавская область

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в мире, полтавская область, украина