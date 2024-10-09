https://ria.ru/20241009/noginsk-1977254273.html

Пожар на рынке в Ногинске локализуют ближе к полуночи

Пожар на рынке в Ногинске локализуют ближе к полуночи - РИА Новости, 09.10.2024

Пожар на рынке в Ногинске локализуют ближе к полуночи

Локализация пожара на рынке в Ногинске прогнозируется ближе к полуночи, дымом охвачена вся территория рынка, сообщили РИА Новости в администрации округа. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:12

2024-10-09T17:12

2024-10-09T17:53

происшествия

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Локализация пожара на рынке в Ногинске прогнозируется ближе к полуночи, дымом охвачена вся территория рынка, сообщили РИА Новости в администрации округа. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске распространился по всей площади на трех тысячах квадратных метров. Пострадавших в результате пожара на рынке, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Скорректировали прогноз, возможная локализация - ближе к ночи, к полуночи", - отметили в пресс-службе. По их данным, задымлением сейчас охвачен весь рынок, и дым будет продолжать распространяться в связи с большим объъемом горящих искусственных материалов. "Самостоятельно эвакуировались около 100 человек. Заняты в тушении пять пожарных расчетов, в обеспечении порядка - где-то 20 полицейских и росгвардейцев", - добавили в пресс-службе.

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ногинск

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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)