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Пожар на рынке в Ногинске локализуют ближе к полуночи
Пожар на рынке в Ногинске локализуют ближе к полуночи - РИА Новости, 09.10.2024
Пожар на рынке в Ногинске локализуют ближе к полуночи
Локализация пожара на рынке в Ногинске прогнозируется ближе к полуночи, дымом охвачена вся территория рынка, сообщили РИА Новости в администрации округа. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:12
2024-10-09T17:12
2024-10-09T17:53
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Локализация пожара на рынке в Ногинске прогнозируется ближе к полуночи, дымом охвачена вся территория рынка, сообщили РИА Новости в администрации округа. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске распространился по всей площади на трех тысячах квадратных метров. Пострадавших в результате пожара на рынке, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Скорректировали прогноз, возможная локализация - ближе к ночи, к полуночи", - отметили в пресс-службе. По их данным, задымлением сейчас охвачен весь рынок, и дым будет продолжать распространяться в связи с большим объъемом горящих искусственных материалов. "Самостоятельно эвакуировались около 100 человек. Заняты в тушении пять пожарных расчетов, в обеспечении порядка - где-то 20 полицейских и росгвардейцев", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на рынке в Ногинске локализуют ближе к полуночи
Локализация пожара на рынке в Ногинске ожидается ближе к полуночи