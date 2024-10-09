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Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет - РИА Новости, 09.10.2024
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16:58 09.10.2024 (обновлено: 17:51 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/noginsk-1977250363.html
Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет
Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет - РИА Новости, 09.10.2024
Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет
Пострадавших в результате пожара на рынке в подмосковном Ногинске, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:58
2024-10-09T17:51
происшествия
ногинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на рынке в подмосковном Ногинске, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что центральный рынок загорелся в Ногинске, информация о пострадавших уточняется. "В подмосковном Ногинске сотрудники МЧС России тушат рынок. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ногинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет

МЧС: по предварительным данным, пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске нет

© Прокуратура Московской областиПожар на рынке в Ногинске
Пожар на рынке в Ногинске - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Прокуратура Московской области
Пожар на рынке в Ногинске
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на рынке в подмосковном Ногинске, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что центральный рынок загорелся в Ногинске, информация о пострадавших уточняется.
"В подмосковном Ногинске сотрудники МЧС России тушат рынок. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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21 мая, 05:23
 
ПроисшествияНогинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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