https://ria.ru/20241009/noginsk-1977250363.html

Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет

Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет - РИА Новости, 09.10.2024

Пострадавших при пожаре на рынке в Ногинске предварительно нет

Пострадавших в результате пожара на рынке в подмосковном Ногинске, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:58

2024-10-09T16:58

2024-10-09T17:51

происшествия

ногинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на рынке в подмосковном Ногинске, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что центральный рынок загорелся в Ногинске, информация о пострадавших уточняется. "В подмосковном Ногинске сотрудники МЧС России тушат рынок. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/pozhar-1947320398.html

ногинск

россия

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2024

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происшествия, ногинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)