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Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 09.10.2024
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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:30 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html
Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве
Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 09.10.2024
Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве
Т-Мобайл, Т-Банк и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере IT, образования, внедрения... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:30
2024-10-09T17:30
нижегородская область
нижегородская область
россия
нижний новгород
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Т-Мобайл, Т-Банк и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере IT, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества, сообщают пресс-службы организаций. Трехстороннее соглашение было подписано в Нижегородском кремле председателем совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексеем Малиновским, генеральным директором Т-Мобайла Виталием Бриедисом и заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым и приурочено к запуску в регионе мобильного оператора Т-Мобайл. Согласно соглашению, стороны будут взаимодействовать в области развития и популяризации проекта "Карта жителя Нижегородской области" и других ИТ-направленных проектов региона, реализовывать совместные образовательные и профильные мероприятия по развитию ИТ-сообщества в регионе. Запланировано проведение информационно-просветительских и профилактических мероприятий для учащихся в школах и вузах по вопросам обеспечения кибербезопасности и повышения финансовой грамотности. Также в планах пилотирование на территории Нижегородской области новых инновационных решений банка по защите людей от мошенников для их дальнейшего масштабирования на периметре всей России. Кроме того, в Нижнем Новгороде планируют установить первой в России стационарную будку для обучения граждан противодействию телефонным мошенникам и их нейтрализации. "Наше сотрудничество - очень логичный шаг. И нас, и Нижегородскую область объединяет любовь и тяга к ИТ, который и у нас, и у региона - в ДНК. Мы знаем, как много в регионе делается в этом направлении, поэтому неудивительно, что Нижегородская область сегодня является одним из лидеров по развитию ИТ в России", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексея Малиновского. Он добавил, что у компании в Нижнем Новгороде работает свой собственный Центр разработки. Малиновский уточнил, что компания планирует поддерживать и помогать Нижегородской области в их стремлении стать ИТ-столицей России. "Мы последовательно работаем над расширением числа партнеров проекта „Карта жителя“ и количества мобильных операторов на территории региона для удобства граждан. Здорово, что Т-Банк заходит в регион сразу с несколькими полезными для нижегородцев проектами. Сотрудничество с Т-Банком позволит объединить функционал дебетовой карты и „Карты жителя“ с различными региональными льготами, а с Т-Мобайлом — дать жителям региона более широкий спектр телеком-услуг", — подчеркнул Поляков, слова которого привели в пресс-службе правительства Нижегородской области.
https://ria.ru/20240926/banki-1974725906.html
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нижегородская область, россия, нижний новгород, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)

Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Центр Нижнего Новгорода
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Т-Мобайл, Т-Банк и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере IT, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества, сообщают пресс-службы организаций.
Трехстороннее соглашение было подписано в Нижегородском кремле председателем совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексеем Малиновским, генеральным директором Т-Мобайла Виталием Бриедисом и заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым и приурочено к запуску в регионе мобильного оператора Т-Мобайл.
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Согласно соглашению, стороны будут взаимодействовать в области развития и популяризации проекта "Карта жителя Нижегородской области" и других ИТ-направленных проектов региона, реализовывать совместные образовательные и профильные мероприятия по развитию ИТ-сообщества в регионе. Запланировано проведение информационно-просветительских и профилактических мероприятий для учащихся в школах и вузах по вопросам обеспечения кибербезопасности и повышения финансовой грамотности. Также в планах пилотирование на территории Нижегородской области новых инновационных решений банка по защите людей от мошенников для их дальнейшего масштабирования на периметре всей России. Кроме того, в Нижнем Новгороде планируют установить первой в России стационарную будку для обучения граждан противодействию телефонным мошенникам и их нейтрализации.
"Наше сотрудничество - очень логичный шаг. И нас, и Нижегородскую область объединяет любовь и тяга к ИТ, который и у нас, и у региона - в ДНК. Мы знаем, как много в регионе делается в этом направлении, поэтому неудивительно, что Нижегородская область сегодня является одним из лидеров по развитию ИТ в России", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексея Малиновского.
Он добавил, что у компании в Нижнем Новгороде работает свой собственный Центр разработки. Малиновский уточнил, что компания планирует поддерживать и помогать Нижегородской области в их стремлении стать ИТ-столицей России.
"Мы последовательно работаем над расширением числа партнеров проекта „Карта жителя“ и количества мобильных операторов на территории региона для удобства граждан. Здорово, что Т-Банк заходит в регион сразу с несколькими полезными для нижегородцев проектами. Сотрудничество с Т-Банком позволит объединить функционал дебетовой карты и „Карты жителя“ с различными региональными льготами, а с Т-Мобайлом — дать жителям региона более широкий спектр телеком-услуг", — подчеркнул Поляков, слова которого привели в пресс-службе правительства Нижегородской области.
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Нижегородская областьНижегородская областьРоссияНижний НовгородТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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