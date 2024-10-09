https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html

Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве

Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 09.10.2024

Нижегородская область, Т-Банк и Т-Мобайл договорились о сотрудничестве

Т-Мобайл, Т-Банк и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере IT, образования, внедрения... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:30

2024-10-09T17:30

2024-10-09T17:30

нижегородская область

нижегородская область

россия

нижний новгород

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/28/1488622812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_102a890e6c7799c46d112fc845279daa.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Т-Мобайл, Т-Банк и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере IT, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества, сообщают пресс-службы организаций. Трехстороннее соглашение было подписано в Нижегородском кремле председателем совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексеем Малиновским, генеральным директором Т-Мобайла Виталием Бриедисом и заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым и приурочено к запуску в регионе мобильного оператора Т-Мобайл. Согласно соглашению, стороны будут взаимодействовать в области развития и популяризации проекта "Карта жителя Нижегородской области" и других ИТ-направленных проектов региона, реализовывать совместные образовательные и профильные мероприятия по развитию ИТ-сообщества в регионе. Запланировано проведение информационно-просветительских и профилактических мероприятий для учащихся в школах и вузах по вопросам обеспечения кибербезопасности и повышения финансовой грамотности. Также в планах пилотирование на территории Нижегородской области новых инновационных решений банка по защите людей от мошенников для их дальнейшего масштабирования на периметре всей России. Кроме того, в Нижнем Новгороде планируют установить первой в России стационарную будку для обучения граждан противодействию телефонным мошенникам и их нейтрализации. "Наше сотрудничество - очень логичный шаг. И нас, и Нижегородскую область объединяет любовь и тяга к ИТ, который и у нас, и у региона - в ДНК. Мы знаем, как много в регионе делается в этом направлении, поэтому неудивительно, что Нижегородская область сегодня является одним из лидеров по развитию ИТ в России", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексея Малиновского. Он добавил, что у компании в Нижнем Новгороде работает свой собственный Центр разработки. Малиновский уточнил, что компания планирует поддерживать и помогать Нижегородской области в их стремлении стать ИТ-столицей России. "Мы последовательно работаем над расширением числа партнеров проекта „Карта жителя“ и количества мобильных операторов на территории региона для удобства граждан. Здорово, что Т-Банк заходит в регион сразу с несколькими полезными для нижегородцев проектами. Сотрудничество с Т-Банком позволит объединить функционал дебетовой карты и „Карты жителя“ с различными региональными льготами, а с Т-Мобайлом — дать жителям региона более широкий спектр телеком-услуг", — подчеркнул Поляков, слова которого привели в пресс-службе правительства Нижегородской области.

https://ria.ru/20240926/banki-1974725906.html

https://ria.ru/20240920/znak-1973794900.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, россия, нижний новгород, т-банк (ао «тинькофф банк»)