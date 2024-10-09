https://ria.ru/20241009/netanyakhu-1977153514.html
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху запланирован на 9 октября, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:22
2024-10-09T12:22
2024-10-09T12:22
в мире
сша
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху запланирован на 9 октября, сообщил в среду РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "На сегодня запланирован телефонный разговор премьер-министра Нетаньяху с президентом США Джо Байденом", - заявил Гендельман. Советник также отметил, что разговор будет посвящен последним событиям на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Телефонный разговор Байдена и Нетаньяху запланирован на 9 октября