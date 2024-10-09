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Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024

Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху запланирован на 9 октября, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:22

2024-10-09T12:22

2024-10-09T12:22

в мире

сша

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

джо байден

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху запланирован на 9 октября, сообщил в среду РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "На сегодня запланирован телефонный разговор премьер-министра Нетаньяху с президентом США Джо Байденом", - заявил Гендельман. Советник также отметил, что разговор будет посвящен последним событиям на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html

сша

израиль

ближний восток

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в мире, сша, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024