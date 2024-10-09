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Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024
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12:22 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/netanyakhu-1977153514.html
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху запланирован на 9 октября, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:22
2024-10-09T12:22
в мире
сша
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху запланирован на 9 октября, сообщил в среду РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман. "На сегодня запланирован телефонный разговор премьер-министра Нетаньяху с президентом США Джо Байденом", - заявил Гендельман. Советник также отметил, что разговор будет посвящен последним событиям на Ближнем Востоке.
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в мире, сша, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Байден и Нетаньяху 9 октября обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Телефонный разговор Байдена и Нетаньяху запланирован на 9 октября

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху запланирован на 9 октября, сообщил в среду РИА Новости советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"На сегодня запланирован телефонный разговор премьер-министра Нетаньяху с президентом США Джо Байденом", - заявил Гендельман.
Советник также отметил, что разговор будет посвящен последним событиям на Ближнем Востоке.
Президент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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В миреСШАИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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