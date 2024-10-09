https://ria.ru/20241009/nebenzya-1977308062.html

Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле

Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле - РИА Новости, 09.10.2024

Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле

Законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:53

2024-10-09T23:53

2024-10-09T23:53

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ООН, 9 окт – РИА Новости. Законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае принятия будет нарушать устав ООН, инициатива вызывает у РФ тревогу и недоумение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Особую тревогу и недоумение у нас вызывает согласование комиссией по внешней политике безопасности кнессета двух законопроектов: о запрете деятельности БАПОР на территории Израиля и об отзыве иммунитета и привилегий его сотрудников", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН. Небензя отметил, что "подобные задумки" Израиля в отношении БАПОР станут "нарушением устава ООН, Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН и профильных резолюций Генеральной Ассамблеи". "Они будут иметь самые негативные последствия как для Ближневосточного региона, так и для самой системы ООН в целом. По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации", – добавил он.

https://ria.ru/20240822/vzryvchatka-1967900612.html

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в мире, израиль, россия, василий небензя, оон, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году