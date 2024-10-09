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Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле - РИА Новости, 09.10.2024
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23:53 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/nebenzya-1977308062.html
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле - РИА Новости, 09.10.2024
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле
Законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:53
2024-10-09T23:53
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае принятия будет нарушать устав ООН, инициатива вызывает у РФ тревогу и недоумение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Особую тревогу и недоумение у нас вызывает согласование комиссией по внешней политике безопасности кнессета двух законопроектов: о запрете деятельности БАПОР на территории Израиля и об отзыве иммунитета и привилегий его сотрудников", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН. Небензя отметил, что "подобные задумки" Израиля в отношении БАПОР станут "нарушением устава ООН, Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН и профильных резолюций Генеральной Ассамблеи". "Они будут иметь самые негативные последствия как для Ближневосточного региона, так и для самой системы ООН в целом. По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации", – добавил он.
https://ria.ru/20240822/vzryvchatka-1967900612.html
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в мире, израиль, россия, василий небензя, оон, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН, БАПОР, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле

Небензя: инициатива кнессета о запрете БАПОР в Израиле будет нарушать устав ООН

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае принятия будет нарушать устав ООН, инициатива вызывает у РФ тревогу и недоумение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Особую тревогу и недоумение у нас вызывает согласование комиссией по внешней политике безопасности кнессета двух законопроектов: о запрете деятельности БАПОР на территории Израиля и об отзыве иммунитета и привилегий его сотрудников", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.
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Небензя отметил, что "подобные задумки" Израиля в отношении БАПОР станут "нарушением устава ООН, Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН и профильных резолюций Генеральной Ассамблеи".
"Они будут иметь самые негативные последствия как для Ближневосточного региона, так и для самой системы ООН в целом. По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации", – добавил он.
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В миреИзраильРоссияВасилий НебензяООНБАПОРОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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