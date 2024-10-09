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Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле - РИА Новости, 09.10.2024
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле
Законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:53
2024-10-09T23:53
2024-10-09T23:53
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Законопроект израильского парламента (кнессета) о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в случае принятия будет нарушать устав ООН, инициатива вызывает у РФ тревогу и недоумение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Особую тревогу и недоумение у нас вызывает согласование комиссией по внешней политике безопасности кнессета двух законопроектов: о запрете деятельности БАПОР на территории Израиля и об отзыве иммунитета и привилегий его сотрудников", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН. Небензя отметил, что "подобные задумки" Израиля в отношении БАПОР станут "нарушением устава ООН, Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН и профильных резолюций Генеральной Ассамблеи". "Они будут иметь самые негативные последствия как для Ближневосточного региона, так и для самой системы ООН в целом. По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации", – добавил он.
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В мире, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН, БАПОР, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле
Небензя: инициатива кнессета о запрете БАПОР в Израиле будет нарушать устав ООН