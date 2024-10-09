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СМИ: заседание лидеров стран НАТО на базе Рамштайн перенесут ради Байдена - РИА Новости, 09.10.2024
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11:16 09.10.2024 (обновлено: 12:35 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/nato-1977133175.html
СМИ: заседание лидеров стран НАТО на базе Рамштайн перенесут ради Байдена
СМИ: заседание лидеров стран НАТО на базе Рамштайн перенесут ради Байдена - РИА Новости, 09.10.2024
СМИ: заседание лидеров стран НАТО на базе Рамштайн перенесут ради Байдена
Встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн, которая должна была состояться 12 октября, перенесут ради присутствия президента США Джо Байдена, сообщил РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:16
2024-10-09T12:35
в мире
германия
нато
сша
украина
джо байден
министерство обороны сша
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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн, которая должна была состояться 12 октября, перенесут ради присутствия президента США Джо Байдена, сообщил немецкий журнал Spiegel."Саммит по Украине, запланированный на эту субботу в Рамштайне, отменен. Это подтвердил Spiegel представитель Пентагона. Встреча была перенесена и состоится в другой день. Предпосылкой к этому послужили изменения в планах поездки Джо Байдена", — говорится в статье.Новая дата встречи пока неизвестна.Накануне Белый дом заявил, что Байден решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн. Не поедет в Германию и Анголу и госсекретарь Энтони Блинкен.По словам экспертов, в Рамштайне может обсуждаться отмена запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.В конце сентября Путин предложил обновить основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
https://ria.ru/20241009/amerika-1977048154.html
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в мире, германия, нато, сша, украина, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Германия, НАТО, США, Украина, Джо Байден, Министерство обороны США
СМИ: заседание лидеров стран НАТО на базе Рамштайн перенесут ради Байдена

СМИ: заседание стран НАТО в формате "Рамштайн" перенесут ради Байдена

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн, которая должна была состояться 12 октября, перенесут ради присутствия президента США Джо Байдена, сообщил немецкий журнал Spiegel.
«
"Саммит по Украине, запланированный на эту субботу в Рамштайне, отменен. Это подтвердил Spiegel представитель Пентагона. Встреча была перенесена и состоится в другой день. Предпосылкой к этому послужили изменения в планах поездки Джо Байдена", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Новая дата встречи пока неизвестна.
Накануне Белый дом заявил, что Байден решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн. Не поедет в Германию и Анголу и госсекретарь Энтони Блинкен.
По словам экспертов, в Рамштайне может обсуждаться отмена запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
В конце сентября Путин предложил обновить основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
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