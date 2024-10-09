СМИ: заседание лидеров стран НАТО на базе Рамштайн перенесут ради Байдена
СМИ: заседание стран НАТО в формате "Рамштайн" перенесут ради Байдена
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн, которая должна была состояться 12 октября, перенесут ради присутствия президента США Джо Байдена, сообщил немецкий журнал Spiegel.
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"Саммит по Украине, запланированный на эту субботу в Рамштайне, отменен. Это подтвердил Spiegel представитель Пентагона. Встреча была перенесена и состоится в другой день. Предпосылкой к этому послужили изменения в планах поездки Джо Байдена", — говорится в статье.
Новая дата встречи пока неизвестна.
Накануне Белый дом заявил, что Байден решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн. Не поедет в Германию и Анголу и госсекретарь Энтони Блинкен.
По словам экспертов, в Рамштайне может обсуждаться отмена запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
В конце сентября Путин предложил обновить основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что агрессия со стороны неядерного государства с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
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