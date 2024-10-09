https://ria.ru/20241009/narusheniya-1977294039.html

Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп

Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.10.2024

Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп

США считают недопустимым убийство израильскими военными палестинских жителей, о котором ранее писали СМИ, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:54

2024-10-09T20:54

2024-10-09T21:01

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сша

государственный департамент сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

наблус (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США считают недопустимым убийство израильскими военными палестинских жителей, о котором ранее писали СМИ, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер и добавил, что Израиль расследует уже многие сотни возможных нарушений со стороны ЦАХАЛ в рамках палестино-израильского конфликта."Если они были палестинскими мирными жителями, если они бежали и были застрелены израильскими силами, то это недопустимо. Мы ожидаем, что власти Израиля проведут расследование. Мы ожидаем, что он привлекут людей к полной ответственности", - сообщил он журналистам на брифинге.Миллер отметил, что США самостоятельно не будут проводить расследование данного инцидента, рассчитывая на надлежащие действия со стороны Израиля, добавив, что далеко не единственный пример подобных нарушений."Они заявили нам, что у них есть сотни и сотни продолжающихся расследований возможных нарушений правил действия ЦАХАЛ", - подчеркнул он.Ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что четверо палестинцев были застрелены израильским спецназом в городе Наблус на Западном берегу. В сообщении агентства сообщалось, что в среду вечером четверо парней погибли после того, как израильские специальные силы открыли огонь по автомобилю, в котором они ехали, в городе Наблус.

https://ria.ru/20241009/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241008/khamas-1976870914.html

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израиль, сша, государственный департамент сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, наблус (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году