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Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.10.2024
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20:54 09.10.2024 (обновлено: 21:01 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/narusheniya-1977294039.html
Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп
Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.10.2024
Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп
США считают недопустимым убийство израильскими военными палестинских жителей, о котором ранее писали СМИ, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:54
2024-10-09T21:01
израиль
сша
государственный департамент сша
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
наблус (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США считают недопустимым убийство израильскими военными палестинских жителей, о котором ранее писали СМИ, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер и добавил, что Израиль расследует уже многие сотни возможных нарушений со стороны ЦАХАЛ в рамках палестино-израильского конфликта."Если они были палестинскими мирными жителями, если они бежали и были застрелены израильскими силами, то это недопустимо. Мы ожидаем, что власти Израиля проведут расследование. Мы ожидаем, что он привлекут людей к полной ответственности", - сообщил он журналистам на брифинге.Миллер отметил, что США самостоятельно не будут проводить расследование данного инцидента, рассчитывая на надлежащие действия со стороны Израиля, добавив, что далеко не единственный пример подобных нарушений."Они заявили нам, что у них есть сотни и сотни продолжающихся расследований возможных нарушений правил действия ЦАХАЛ", - подчеркнул он.Ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что четверо палестинцев были застрелены израильским спецназом в городе Наблус на Западном берегу. В сообщении агентства сообщалось, что в среду вечером четверо парней погибли после того, как израильские специальные силы открыли огонь по автомобилю, в котором они ехали, в городе Наблус.
https://ria.ru/20241009/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241008/khamas-1976870914.html
израиль
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израиль, сша, государственный департамент сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, наблус (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Израиль, США, Государственный департамент США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Наблус (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп

Госдеп: власти Израиля расследуют сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США считают недопустимым убийство израильскими военными палестинских жителей, о котором ранее писали СМИ, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер и добавил, что Израиль расследует уже многие сотни возможных нарушений со стороны ЦАХАЛ в рамках палестино-израильского конфликта.
"Если они были палестинскими мирными жителями, если они бежали и были застрелены израильскими силами, то это недопустимо. Мы ожидаем, что власти Израиля проведут расследование. Мы ожидаем, что он привлекут людей к полной ответственности", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Миллер отметил, что США самостоятельно не будут проводить расследование данного инцидента, рассчитывая на надлежащие действия со стороны Израиля, добавив, что далеко не единственный пример подобных нарушений.
"Они заявили нам, что у них есть сотни и сотни продолжающихся расследований возможных нарушений правил действия ЦАХАЛ", - подчеркнул он.
Ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что четверо палестинцев были застрелены израильским спецназом в городе Наблус на Западном берегу. В сообщении агентства сообщалось, что в среду вечером четверо парней погибли после того, как израильские специальные силы открыли огонь по автомобилю, в котором они ехали, в городе Наблус.
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ИзраильСШАГосударственный департамент СШАВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуНаблус (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
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