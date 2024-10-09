https://ria.ru/20241009/namibiya-1977261203.html

Намибия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС

Намибия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС - РИА Новости, 09.10.2024

Намибия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС

Намибия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС и изучает потенциальную выгоду от взаимодействия, заявила в интервью РИА Новости вице-президент Намибии Нетумбо... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:40

2024-10-09T17:40

2024-10-09T17:40

в мире

намибия

брикс

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СВАКОПМУНД (Намибия), 9 окт - РИА Новости. Намибия заинтересована в сотрудничестве с БРИКС и изучает потенциальную выгоду от взаимодействия, заявила в интервью РИА Новости вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва. "Мы должны быть связаны с различными системами и видеть, где мы можем получить лучшие предложения для того, чтобы следовать нашей повестке развития. Вот почему для нас действительно важно быть связанными с БРИКС и рассматривать, как мы можем извлечь из этого максимальную выгоду", - сказала она. Также Нанди-Ндаитва отметила географический охват БРИКС и выразила уверенность, что это помогает адаптации новых членов организации. "Если они (страны БРИКС - ред.) объединятся на основе общего понимания и взаимного уважения, у вас будет больше шансов, поскольку, независимо от того, кто придет из того же окружения, они смогут понять друг друга и принести большую пользу мировой экономической системе", - отметила вице-президент.

https://ria.ru/20241009/briks-1977260634.html

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в мире, намибия, брикс