https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками - РИА Новости, 09.10.2024

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками

Украинские боевики, вторгшиеся в Курскую область, пугали мирное население жестокостью польских наемников, рассказала военным следователям эвакуированная местная РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:10

2024-10-09T06:10

2024-10-09T09:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977090758_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_002cb5e7036f31a8722db2803f28e20d.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские боевики, вторгшиеся в Курскую область, пугали мирное население жестокостью польских наемников, рассказала военным следователям эвакуированная местная жительница. "Знакомая говорила: "Мы на пост военных напоролись, они вроде бы украинцы". Они им сказали: "Вы просто идите осторожнее, потому что дальше будут поляки, вы живыми не выйдете", — сказала женщина. Главное военное следственное управление СК сейчас расследует уголовное дело о нападении ВСУ на приграничные районы Курской области. Его возбудили по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Среди прочего, следователи зафиксировали факты целенаправленного применения ВСУ FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей. Потерпевшими признали уже более восьми тысяч человек. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html

https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуированная из Курской области: ВСУ пугали жителей жестокостью польских наемников Боевики ВСУ, напавшие на Курскую область, пугали мирных жителей жестокостью польских наёмников, рассказала военным следователям эвакуированная местная жительница, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. 2024-10-09T06:10 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины