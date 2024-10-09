https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками - РИА Новости, 09.10.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками
Украинские боевики, вторгшиеся в Курскую область, пугали мирное население жестокостью польских наемников, рассказала военным следователям эвакуированная местная РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:10
2024-10-09T06:10
2024-10-09T09:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские боевики, вторгшиеся в Курскую область, пугали мирное население жестокостью польских наемников, рассказала военным следователям эвакуированная местная жительница. "Знакомая говорила: "Мы на пост военных напоролись, они вроде бы украинцы". Они им сказали: "Вы просто идите осторожнее, потому что дальше будут поляки, вы живыми не выйдете", — сказала женщина. Главное военное следственное управление СК сейчас расследует уголовное дело о нападении ВСУ на приграничные районы Курской области. Его возбудили по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Среди прочего, следователи зафиксировали факты целенаправленного применения ВСУ FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей. Потерпевшими признали уже более восьми тысяч человек. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html
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Эвакуированная из Курской области: ВСУ пугали жителей жестокостью польских наемников
Боевики ВСУ, напавшие на Курскую область, пугали мирных жителей жестокостью польских наёмников, рассказала военным следователям эвакуированная местная жительница, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
2024-10-09T06:10
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками
Местная жительница: ВСУ пугали жестокостью польских наемников