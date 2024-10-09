https://ria.ru/20241009/muzey-1977149649.html

Выставка к 90-летию Музея архитектуры имени Щусева пройдет в Москве

Выставка к 90-летию Музея архитектуры имени Щусева пройдет в Москве - РИА Новости, 09.10.2024

Выставка к 90-летию Музея архитектуры имени Щусева пройдет в Москве

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку "Архитектура говорит", экспозиция приурочена к 90-летию музея и пройдет с 9 октября по РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:06

2024-10-09T12:06

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку "Архитектура говорит", экспозиция приурочена к 90-летию музея и пройдет с 9 октября по 26 января, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступил генеральным спонсором мероприятия. "Музей за последнее время сделал несколько великолепных выставок. <…> В этот раз экспозиция позволяет познакомиться с наследием архитектуры всеобъемлюще, и традиционно будет интересна не только профильному сообществу, но и широкой аудитории. Ведь архитектура – это искусство, которое, пожалуй, ближе всего к человеку и буквально окружает всех нас, создает гармоничную, комфортную среду для жизни", – цитирует пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Выставочный проект знакомит зрителя с многогранным миром архитектуры, представляя всю широту музейной коллекции. За 90 лет коллекция пополнялась экспонатами самого разного характера: от главного инструмента архитектора – карандаша – до авторских моделей зданий. Это позволило музею сформировать разные подходы к представлению архитектуры, говорится в сообщении. Экспозиция организована таким образом, чтобы посетители могли изучить архитектуру как искусство и науку с разных ракурсов. Каждый из разделов покажет ее как идею, как материал, как стиль, как тип, как город, как интерьер, как объект рисования и фотосъемки. Всего будет представлено более 400 предметов из фондов музея. На выставке "Архитектура говорит" предметы музейной коллекции впервые за долгое время рассказывают не об одной теме, посвященной отдельному мастеру, событию или архитектурному явлению, а об архитектуре в целом, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241008/bakhrushinskiylermontov-1976916773.html

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москва, искусство